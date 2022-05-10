Eyüpspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Eyüpspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile sözleşme imzaladı

10.05.2022 15:31

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile sözleşme imzaladı.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Eyüpspor Başkan Vekili Fatih Kulaksız ile İbrahim Üzülmez, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ligde normal sezonun bitimine 2 hafta kala ilk 6 takım arasında yer alarak play-off'a kalmak istediklerini belirten Kulaksız, "Bu süreçte yeni bir sayfa açmamız gerekiyordu. Çalışabileceğimiz en doğru ismin İbrahim Üzülmez olduğuna karar verdik. Yaptığımız görüşmede hocamız da takımı tanıdığını ve bu işi başarabileceğini ifade etti. Konuştuk ve anlaştık. İnşallah Eyüpspor'u daha iyi yerlere taşıyacağız. Hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Eyüpspor ile anlaşmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren İbrahim Üzülmez, "Hedeflerimiz var. Bu doğrultuda Eyüpspor'un teklifini kabul ettik. Bizlere inandılar ve güvendiler. İşimiz çok kolay değil. Her girdiğimiz işte mücadele ederek başardık. Burada da başaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." diye görüş belirtti.

1. Lig'de 2017-2018 sezonunda Çaykur Rizespor ile şampiyonluk yaşadığını hatırlatan 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Ligi tanıdığımı düşünüyorum. Zorlukların da neler olduğunu biliyorum. Eyüpspor'la güzel bir final yaşamak istiyoruz. Az konuşacağız, çok çalışacağız. Bu camianın geçmişi de çok büyük. Biz de bu tarihi, güzel bir final yaparak perçinlemek istiyoruz. Kenetlenmemiz lazım. Bu güzide kulübü hedeflere götürmek istiyoruz. Hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Play-off'a kalarak Spor Toto Süper Lig'e yükseleceklerine inandığına vurgu yapan İbrahim Üzülmez, şunları kaydetti:

"Şansımızı yüksek görüyorum. Saha içinde yapmamız gereken dokunuşlar var. Takımın potansiyeli olduğuna inanıyorum. Takımı mental olarak ayağa kaldırmamız gerekiyor. Bazı oyuncuların kalitelerinin çok azını sahaya yansıttığını düşünüyorum. Bu ligde mücadele etmezseniz başarılı olma şansınız çok zor. Kalite olarak öndeyiz ama oyun ve sonuç olarak istikrarı yakalayamadık. Hedefimiz şampiyonluk. Ama kimsenin bizi hemen şampiyon yapmayacağını da biliyorum. Şampiyonluğa giden yollar dikenli yollardır. O yollarda bizi paçamızdan çekmek isteyenler olacaktır. Yeni şampiyonluklar yaşamak istiyoruz. Eyüpspor'la en iyi şekilde sinerjiyi yakalayarak hedefe varmak istiyoruz."

Eyüpspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile sözleşme imzaladı
Eyüpspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile sözleşme imzaladı
Eyüpspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile sözleşme imzaladı
Eyüpspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile sözleşme imzaladı

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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