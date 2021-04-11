Eyüpspor, TFF 1'inci Lig'de

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oynanan 33'üncü hafta maçında, sahasında ağırladığı GMG Kastamonuspor ile golsüz berabere kalan Eyüpspor, sezonun bitimine 5 hafta kala TFF 1'inci Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Eyüp Stadı'nda oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmayla Eyüpspor, puanını 79'a çıkardı. Ligde haftaya ikinci basamaktaki Sakaryaspor'un 18 puan önünde giren Eyüpspor, bu sonuçla TFF 1'inci Lig'e yükseldi.

Eyüpsporlu futbolcular, sahaya çıkarken GMG Kastamonusporlu oyuncular tarafından alkışlarla karşılandı.TFF 1'inci Lig'de en son 1993-1994'te o zamanki adıyla 2'nci Lig'de yer alan Eyüpspor, toplam 8 sezon Süper Lig'e yükselme mücadelesi vermişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayımladığı mesajla Eyüpspor'u kutladı. TFF'nin mesajında, "Kırmızı Grup şampiyonu Eyüpspor'u başarılarından dolayı kutlar, her iki kulübümüze de gelecek sezon TFF 1. Lig'de başarılar dileriz" denildi.