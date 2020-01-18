Eyüpspor, yuvasına kavuştu - Son Dakika
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Eyüpspor, yuvasına kavuştu

6 saat önce

Eyüpsultan'ın 100 yıllık geçmişe sahip takımı Eyüpspor, uzun bir aradan sonra yuvasına kavuştu.

Eyüpspor, yuvasına kavuştu, System.String[]

Eyüpsultan'ın 100 yıllık geçmişe sahip takımı Eyüp spor, uzun bir aradan sonra yuvasına kavuştu. Eyüp Stadyumu'nda Bandırmaspor'u ağırlayan takım kıyasıya mücadele için ter döktü.


Eyüpsultan'ın 100 yıllık geçmişe sahip takımı Eyüpspor, uzun bir aradan sonra yuvasına kavuştu. Eyüpspor iki sezonun ardından yeniden Eyüp Stadı'nda Bandırmaspor'u ağırladı. Kıyasıya mücadele için ter döken Eyüpspor'a Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de destek için oradaydı. Türkiye Futbol Federasyonu 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Eyüpspor taraftarları ile hasret giderdi. Depreme dayanaksız olması nedeniyle kapatılarak bakıma alınan Eyüp Stadyumu, UEFA standartlarında yeniden yapılan 2 bin 500 kişilik kapasiteli tribünleri, soyunma odaları, yenilen saha zemini ile modern bir görünüme kavuştu. Eflatun Sarılılar, Bandırmaspor'u misafir ederek futbol severlere kapılarını açtı. Ligden ikinci sırada bulunan Bandırmaspor'u konuk eden Eyüpspor, seyircisiyle özlem giderdi.


"Arkaya kapalı spor salonu yapma ile ilgili çalışmalarımız var"


Eyüp Stadyumu'nun tüm eksiklerinin tamamlandığını boş alanları ile ilgili çalışmalarının olduğunu söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Seyircinin heyecanını görüyorsunuz. Burasının tarihi çok önemli Eyüpspor 100 yılını doldurdu. 101'nci yılındayız. Birkaç yıldır sahasından uzaktaydı. Biz şimdi taraftarlar ile sporcuları bir araya getirdik, hasreti sona erdirdik. Artık bundan sonra burada hem çocuklar yetişecekler hem de tüm etkinliklerimizi burada yapacağız. Herkese hayırlı olsun diyorum. Ayrıca stadın çevrelerine değişiklikler yapacağız. Boş alanları değerlendireceğiz. Arkaya kapalı spor salonu yapma ile ilgili çalışmalarımız var" dedi. - İSTANBUL

Deniz Köken, Eyüpspor, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:57 Kaynak: İHA
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