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Eyüpsporlu atletler, Marmara şampiyonu

33 dakika önce

Eyüpspor Atletizm takımının atletleri Tuğçe Özkan ve Zeynep Sunay Yıldız, Bursa'da gerçekleştirilen Bölgesel Kros Ligi Marmara Bölgesi yarışmalarından 1'incilikle döndü.

Eyüpsporlu atletler, Marmara şampiyonu, System.String[]

Eyüpspor Atletizm takımının atletleri Tuğçe Özkan ve Zeynep Sunay Yıldız, Bursa'da gerçekleştirilen Bölgesel Kros Ligi Marmara Bölgesi yarışmalarından 1'incilikle döndü.


Bursa'da yapılan Bölgesel Kros Ligi Marmara Bölgesi yarışmalarında mücadele eden Zeynep Sunay Yıldız, Yıldız Kızlar kategorisinde, Tuğçe Özkan ise Genç Kızlar kategorisinde birinci oldu. Ayrıca Yıldız Kızlar Takımı 4'üncü, Genç Kızlar Takımı ise 2'nci oldu. İlk ayağı Bursa'da gerçekleştirilen ve ikinci ayağı 26 Ekim tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Bölgesel Kros Ligi Yarışmaları'nda finale kalan sporcular, 30 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilecek olan Türkiye Finali'nde koşacak.


Başkanı Deniz Köken'e de desteklerinden dolayı teşekkür etti


Eyüpspor atletizm takımının altın kızı Tuğçe Özkan, geçtiğimiz günlerde Türkiye Yıldızlar Dağ Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde Türkiye Şampiyonu seçilerek ilk kez ay yıldızlı formayı giymeye hak kazanmıştı. Tuğçe Özkan, Milli takımla birlikte 24 Ağustos'ta İtalya'da yapılan Yıldızlar Dünya Dağ Şampiyonası'na katılarak genel klasmanda 4'üncü olmuştu. Tuğçe Özkan açıklamasında Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e de desteklerinden dolayı teşekkür etti. - İSTANBUL

Marmara Bölgesi, Atletizm, Eyüpspor, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:44 Kaynak: İHA
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