Eyüpstultan'da aşı randevusu gelen vatandaşlara kaymakamdan ziyaret - Son Dakika

Eyüpstultan'da aşı randevusu gelen vatandaşlara kaymakamdan ziyaret

Eyüpsultan kaymakamı aşı randevusu gelen vatandaşları tek tek dolaştı

İSTANBUL - Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ilçe genelinde aşı randevusu gelmiş olan vatandaşların evde aşılama programlarına katıldı. Vatandaşların aşı ile ilgili merak ettiği soruları yanıtlayan Kaymakam Kara, ilçe genelinde problemleri olan vatandaşları da dinledi.

Eyüpsultan'da aşı programı kapsamında 2. ve 3. doz aşılarını olmak için evde sağlık hizmetinden randevu alan vatandaşlar ilçe kaymakamı İhsan Kara tarafından ziyaret edildi. Evde sağlık ekipleri ile birlikte aşı olmak isteyen vatandaşları ziyaret eden ilçe kaymakamı, vatandaşlara hediyeler verdi.

Vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Kaymakam Kara, daha sonra açıklamalarda bulundu.

Aşı programı hakkında bilgi veren Kara, "Eyüpsultan Kaymakamı olarak baştan beri sağlık mensubu arkadaşlarımız başta olmak üzere bütün görevlilerimizce programı yürütüyoruz bu konuda vatandaşlarımız aşı olma konusunda gayretli. Aşı olmak isteyen 2. ve 3. Dozu tamamlamamış 65 yaş üstü vatandaşlarımızı bizzat ben ziyaret ediyorum teşekkürlerimi iletiyorum. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın önderliğinde bütün ilçelerimizde olan faaliyeti bizde burada sürdürüyoruz. Bugün Fatma teyzemiz ile buluştuk problemlerini dinledik ve aşımızı gerçekleştirdik tüm sorunların çözülmesi için çalışacağız aşı konusunda hassas olan vatandaşlarımıza ve sağlık personellerimize ise çok çok teşekkür ediyoruz" İfadelerini kullandı.

Herkes aşı olmalı devletimiz bizi öldürecek değil ya

Ailecek aşı olan ve annesinin aşılanması için evlerine gidilen Coşkun Elitaş, "Bugün kaymakam bey evimize geldi ve bu çok olumlu bir durum aşı ile ilgili bizlere teşvik edici bir durum. Dışarı da kirli bir bilgi var ve bunlara kulak asmıyoruz sonuçta devletimiz herkesi öldürecek değil. İnsanlar aşıyı kötülüyor ama ben sağlıklı buluyorum annem başta olmak üzere 16 yaşındaki çocuğuma bile aşı yaptırdım tehlikeli bir süreçten geçiyoruz herkes aşı olmalı bence bu tarz hizmetler ise gerçekten çok verimli." Şeklinde konuştu.