Eyüpsultan'a akülü sandalye şarj istasyonları kuruluyor - Son Dakika
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Eyüpsultan'a akülü sandalye şarj istasyonları kuruluyor

7 saat önce

Eyüpsultan Meydanı'na engelli vatandaşların, ziyaretlerini ve ibadetlerini sağlıklı bir şekilde yapabilmeleri adına, "Akülü Sandalye Şarj İstasyonu" kuruldu.

Eyüpsultan'a akülü sandalye şarj istasyonları kuruluyor, System.String[]

Eyüpsultan Meydanı'na engelli vatandaşların, ziyaretlerini ve ibadetlerini sağlıklı bir şekilde yapabilmeleri adına, "Akülü Sandalye Şarj İstasyonu" kuruldu.


Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, İstanbul'un dört bir yanından Eyüpsultan'ı ziyarete gelen misafirlerin en iyi şekilde ağırlanabilmesi için hizmetlerine devam ediyor. Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından uygulamaya konan proje ile artık Eyüpsultan'ı ziyarete gelen engelli vatandaşlar akülü sandalyelerini şarj etme konusunda sıkıntı yaşamadan diledikleri kadar dolaşabilecekler. Proje kapsamında yakın zamanda Göktürk ve Rami'ye de Akülü Sandalye Şarj İstasyonları kurularak, akülü sandalye kullanan engelli vatandaşların hizmetine sunulacak. - İSTANBUL

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Eyüpsultan Belediyesi, Deniz Köken, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:15 Kaynak: İHA
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