Eyüpsultan'a iki yeni yüzme havuzu

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Eyüpsultan Belediyesi arasında imzalanan protokolle birlikte ilçeye iki yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak.



Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan'a ilçeye yeni spor tesisleri kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Eyüpsultan Belediyesi arasında imzalanan protokolle birlikte ilçeye iki yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak. Eyüpsultan'daki yüzme havuzu eksiğinin giderilmesi için Alibeyköy ve Akşemsettin Mahallelerine inşa edilecek olan yarı olimpik yüzme havuzlarıyla birlikte her yaştan vatandaş yüzmeyle buluşacak. - İSTANBUL