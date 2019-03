Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken: "5 Yılda 5 Bin Gence İş Sağlayacağız"

Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken: "5 yılda 5 bin gence iş sağlayacağız" Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken vatandaşlarla bir araya geldiİSTANBUL - AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, ilçedeki programda vatandaşlarla bir araya geldi.

Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken: "5 yılda 5 bin gence iş sağlayacağız"

Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken vatandaşlarla bir araya geldi



İSTANBUL - AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, ilçedeki programda vatandaşlarla bir araya geldi. Seçim ziyaretleri sırasında birçok vatandaşın iş isteğinde bulunduğunu belirten Köken, "En çok aldığım talep iş, esnaf ziyaretlerinde ceplerim doluyor, kağıt koyuyorlar. 5 yılda 5 bin gence iş sağlayacağız diye projemizi bunun üzerine bina ediyoruz" dedi.

Cumhur ittifakı AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, 'Beka İçin Milli Karar Cumhur İçin İstikrar' programında vatandaşlarla bir araya geldi. Osmanlı Parkı'ndaki alanda gerçekleşen programa Köken'in yanı sıra AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Adem Koçyiğit, MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Aydın Yırtıcı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dualarla başlayan programda 31 Mart yerel seçimine günler kala Cumhur İttifakının birlikteliğinin önemine dikkat çekildi. Programda vatandaşlara seslenen Köken, ilçede seçilmesi halinde gerçekleştireceği projeleri anlatırken seçimler için vatandaştan destek istedi.

"5 yılda 5 bin gence iş sağlayacağız"

Seçim ziyaretlerinde kendisinden en çok iş istendiğini dile getiren ve istihdam konusunda yeni alanlar oluşturmak için çalışmalar gerçekleştirileceğini belirten AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, "En çok aldığım talep iş, esnaf ziyaretlerinde ceplerim doluyor. Cebime kağıt koyuyorlar akşamları bakıyorum. Hedefimiz şu; bu şehirde 0-19 yaş grubunun şehre oranı yüzde 28, yaklaşık yüz bin çocuk ve genç var. Bunları bizim mutlaka hem faaliyetlerle hem de istihdamla ilgili yönlendirmemiz, ön açmamız lazım. 5 yılda 5 bin gence iş sağlayacağız diye projemizi bunun üzerine bina ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Her kesime dokunmak zorundayız"

Genç yaşlı, kadın erkek her kesime yönelik projelerle vatandaşla hizmet etmek için yola çıktıklarını ifade eden Köken, "Rami'deki milli kütüphaneyi şehirle entegre ederek ve havalimanına hizmet veren kurumların lojistik merkezlerini bu güzergahta hizmet verir hale getirmek suretiyle epey bir bölümü iş imkanına çevirmiş olacağız. Bizim için herhangi bir konu gibi buda önemli bir konu, biz her kesime dokunmak zorundayız. Çünkü birbirinden bağımsız hareket edemeyiz. Bu şehirde yaşayan bütün canlıları hayvanlar da dahil, hepsinin haklarını sosyal alanlarını kullanabilme konusunda ortak mücadele etmemiz lazım" diye konuştu.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Binali Yıldırım YouTuber Oldu! İlk Konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı

AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayı, Şehit Cenazesini Seçim Afişinde Kullandı

Binali Yıldırım: İstanbul'dan Daha Çok Vergi Almamız Gerekiyor

Derecik'te PKK'lıların Gönderdiği Patlayıcı Yüklü Drone, Vurularak Düşürüldü