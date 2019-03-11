Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken: "Haliç ve İki Adayı Çok Farklı Bir Yapıya Çevireceğiz"

Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken: "Haliç ve İki Adayı Çok Farklı Bir Yapıya Çevireceğiz"

26 dakika önce

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, Haliç ve iki adayı çok farklı bir yapıya çevireceklerini belirterek, yaya köprüsü de yapılacağı müjdesini verdi.

Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken:
AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, Haliç ve iki adayı çok farklı bir yapıya çevireceklerini belirterek, yaya köprüsü de yapılacağı müjdesini verdi.

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, Piyer Loti Merkez Mahallesi esnafı ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Köken, esnaf ve mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi ve projelerini anlattı. Köken, kolay ve ulaşılabilir şehir parolasıyla yola çıktıklarını belirterek, "Metro buraya geldiğinde 2 yıl sonra Vezneciler- Habipler hattı Eyüp'ten geçecek. Edirnekapı merkez yapacak. Yer altında 85 tane tuvalet olacak, dükkanlar olacak. Daha önce düz gidiyordu Edirnekapı, Demirkapı, Rami. Şimdi buraya indirdik. Neden indirdik? Çünkü Eyüp Camii'nin etrafını otoparkla çözemiyoruz. Camiden büyük katlı otoparklar yapmamız lazım, böyle bir şey olabilir mi. Olamaz, silüeti bozarız. Buraya araçla değil metro ve tramvayla gelmeyi cazip hale getirmemiz lazım. Feshane'de inecek buraya yürüyecek. Teleferiğe binecek Piyer Loti'ye çıkacak, hiç arabaya değmeyecek. Bütün hepsi 20 dakika sürer bunların" diye konuştu.

"Yaya köprüsü hizmetimizde olacak"

AK Parti Belediye Başkan adayı Köken, Piyer Loti esnafı için dil eğitimi seferberliği başlatacaklarını ifade ederek, yapılacak olan yaya köprüsünün müjdesini verdi. Köken, "Eyüp ve Piyer Loti ve Feshane'yi birlikte değerlendirmekte yarar var. Haliç ve karşıdaki iki adayı çok farklı bir yapıya çevireceğiz. Bu taraftan Beyoğlu yakasına da insanların yürüdüğü yaya köprüsü yapılacak inşallah. Yaya köprüsü Feshane'nin oradan bir yaya köprüsü, çiçeklerin oradan giden güzergahta bizim hizmetimizde olacak. Yürüme aksıyla yarım adanın iki yakasını da bir araya getirme imkanımız hasıl oluyor" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 08:21 Kaynak: İHA

Piyer Loti, AK Parti, Haliç, Deniz Köken, Politika
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