Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan Belediye Başkanı Köken, engelli öğrencileri ziyaret etti
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Eyüpsultan Belediye Başkanı Köken, engelli öğrencileri ziyaret etti

1 saat önce

Eyüpsultan Belediye Başkanı Köken, engelli öğrencileri ziyaret ettiİSTANBUL - Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Engelliler Sürekli Eğitim Merkezi'nde eğitim gören engelli öğrencileri ziyaret ederek onlarla vakit geçirdi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Köken, engelli öğrencileri ziyaret etti

İSTANBUL - Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Engelliler Sürekli Eğitim Merkezi'nde eğitim gören engelli öğrencileri ziyaret ederek onlarla vakit geçirdi.

Eyüpsultan ve çevresinde bulunan zihinsel ve fiziksel engelli bireyler için hizmet veren Engelliler Sürekli Eğitim Merkezi (ESER)'ni, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve beraberindeki heyet ziyaret etti. Sınıfları tek tek gezen Köken, eğitim alan öğrencilerle sohbet etti. Atölye çalışmalarını yakından takip eden Başkan Köken, öğrencilerin yaptıkları eserleri yakından inceledi. Öte yandan Köken, bahçede bulunan seraya geçerek öğrencilerle marul ekti. Ayrıca sera da çalışan öğrenciler Köken'e çiçek hediye etti.

Engelliler Sürekli Eğitim Merkezi (ESER)'nde taş boyama, müzik, dikiş, seramik, modern dans halk oyunları, pilates, jimnastik, fotoğrafçılık, keçe atölyesi, bahçıvanlık gibi 8 kişilik sınıflar ile haftanın 5 günü eğitim veriliyor. Eğitimler ile öğrencilerin ve engelli kişilerin sosyal hayata adapte olması sağlanıyor.

"Nüfusun yüzde 10'unda bu tarz faaliyetlere ihtiyacı olan bir grup var"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "İlgiyi görüyorsunuz nüfusun yüzde 10'unda bu tarz faaliyetlere ihtiyacı olan bir grup var. Tek bir merkezde hepsini almak da zor. Onun için birkaç yere daha bu merkezlerden açmamız lazım. Sokaktaki talepler ve beyaz masaya gelen talepler yoğun bir şekilde var. İlgi de görünce daha fazla aileler talep ediyorlar. Her şey onlar için ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağız" dedi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Köken, engelli öğrencileri ziyaret etti

Deniz Köken, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:10 Kaynak: İHA
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