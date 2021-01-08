Eyüpsultan Belediyesi 2020 yılında 26 bin erzak kolisi dağıttı - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi 2020 yılında 26 bin erzak kolisi dağıttı

08.01.2021 16:48
Eyüpsultan Belediyesi 2020 yılında 26 bin erzak kolisi dağıttı, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi 2020 yılında, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde "Eyüpsultan'a Hizmet Etmeyi Seviyoruz" prensibiyle hizmetlerini sürdürdü.

Eyüpsultan Belediyesi 2020 yılında, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde "Eyüpsultan'a Hizmet Etmeyi Seviyoruz" prensibiyle hizmetlerini sürdürdü.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2020 yılında ihtiyaç sahibi ailelere birebir ulaşırken pandemi boyunca 26 bin aileye gıda kolisi desteği verildi. Sosyal marketten alışveriş yapan aile sayısı 3 bin 881 oldu. Günlük sıcak yemek yardımı verilen aile sayısı 263 olurken, Covid-19'lu hastalar da unutulmayıp 82 hastaya sıcak yemek dağıtıldı. Ayrıca, Şefkateli Mağazası da 2 bin 765 aileye giyim desteğinin yanı sıra, 319 ailenin de eşya ihtiyacını karşıladı.

İhtiyaç sahipleri tespit edildi

Sosyal Ekonomik Destek (SED) birimi, 6 bin 772 haneye sosyal inceleme yaparak gerçek ihtiyaç sahipleri tespit edildi. Periyodik olarak 2 bin 437 ziyaret yapıldı. Vatani görevini yapacak olan 214 asker ailesine maaş yardımı yapıldı. Engelli öğrenciler eğitimlerine ESER'de devam etti. Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi (ESER) 186 öğrenciye hizmet verdi. 9 engelli ve yaşlı vatandaş, kuaförlük hizmeti aldı.

İhtiyaç sahiplerinin ve engellilerin her zaman yanında olan Eyüpsultan Belediyesi, 218 kişiye medikal malzeme desteği sağladı. Yeni doğan bebekler de unutulmayarak 588 Eyüpsultanlı bebeğe ziyaret gerçekleştirildi.

12 bin 635 kişiye sağlık hizmeti

2020 yılında gerek rutin sağlık hizmetleri gerek pandemiden dolayı sağlık hizmetleri devam etti. 12 bin 635 Eyüpsultanlı sağlık hizmetlerinden yararlandı. Bu sağlık hizmetlerinin içerisinde poliklinik hizmetleri, hemşirelik hizmetleri, evde sağlık hizmeti, cenaze hizmeti, diyetisyenlik hizmeti, okullarda diyetisyenlik hizmeti, ambulans hizmeti yer aldı. Sağlık hizmetleri alanında 15 kişi 1 yıl boyunca haftanın 6 günü daimi olarak hastaneye götürülüp işleri bitince tekrardan evlerine bırakıldı. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi 2020 yılında 26 bin erzak kolisi dağıttı
Eyüpsultan Belediyesi 2020 yılında 26 bin erzak kolisi dağıttı
Eyüpsultan Belediyesi 2020 yılında 26 bin erzak kolisi dağıttı
Eyüpsultan Belediyesi 2020 yılında 26 bin erzak kolisi dağıttı
Eyüpsultan Belediyesi 2020 yılında 26 bin erzak kolisi dağıttı
Eyüpsultan Belediyesi 2020 yılında 26 bin erzak kolisi dağıttı
Eyüpsultan Belediyesi 2020 yılında 26 bin erzak kolisi dağıttı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Eyüpsultan Belediyesi, Koronavirüs, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eyüpsultan Belediyesi 2020 yılında 26 bin erzak kolisi dağıttı - Son Dakika


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