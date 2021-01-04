Eyüpsultan Belediyesi 2020 yılında hizmetlerini aralıksız sürdürdü - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi 2020 yılında, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde "Eyüpsultan'a Hizmet Etmeyi Seviyoruz" prensibiyle hizmetlerini aralıksız sürdürdü.

Eyüpsultan'da yaşam kalitesini yükseltmek, daha konforlu bir yaşam standardına ulaşmak adına yapılan çalışmalarda ilçenin her köşesine hizmet götürüldü. Bu çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü 2020 yılı içerisinde ilçede 5 bin 750 metre yağmursuyu hattı yaptı. Ekiplerin sahada yaptığı çalışmalar sırasında ihtiyaç olduğu tespit edilen noktalarda 4 bin 250 metre demir korkuluk ve bin 750 metretül merdiven imali gerçekleştirildi. Ayrıca 3 bin 500 metreküp taş duvar, 2 bin metrekare perde duvar, 17 bin 500 metrekare kaldırım ve yol kaplama - yenileme yapılarak cadde ve sokaklara 75 bin ton asfalt döküldü.

Tüm bu çalışmaların dışında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 60 okulun boyası yapıldı. Tamir, bakım ve onarım ihtiyaçları giderildi. İmar planlarına göre 53 ayrı imar yolu açılması için çalışmalar yapılarak tamamlandı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, büyük bir titizlikle gerçekleştirilen tüm bu çalışmaları yakından takip etti. Sık sık çalışmaları yerinde görerek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. - İSTANBUL