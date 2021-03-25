Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi kapılarını açıyor - Son Dakika

4 Nisan Kütüphaneler Haftası'nda kitapseverler için Eyüpsultan'da Ahmet Kekeç Kütüphanesi açılıyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Vatandaşlarımıza kitap okuma alışkanlığını kazandırmak, gençlerimizi ve çocuklarımızı okumaya teşvik etmek, araştırma yapabilecekleri ve ders çalışabilecekleri, boş vakitlerini değerlendirebilecekleri bir alan oluşturmak istedik" dedi.

29 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla gerçekleşecek olan kütüphane açılışının öncesinde Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken incelemelerde bulunup, bilgi aldı.

Gazeteci ve Yazar Ahmet Kekeç'in isminin verildiği kütüphane, kitap kafesi, 10 bin kitaplık kütüphane ve araştırma merkezi, ders çalışma alanları, ferah kitap okuma ve toplantı salonları, 120 kişilik oturma kapasitesi ile 181 metre karelik alana sahip olacak olan kütüphane vatandaşlara sakin ve huzurlu bir ortamda kitap okuyup araştırma yapabilecekleri bir ortam sunacak.

Zengin kitap koleksiyonu, güncel elektronik kaynaklar, seçkin süreli yayınlar, nezih çalışma alanları, ferah okuma salonları ile anaokulundan üniversiteye, ev hanımından öğretmene Eyüpsultan'da yaşayan her kullanıcıya hitap edecek.

DENİZ KÖKEN: HER BÖLGEMİZE KÜTÜPHANE AÇACAĞIZ

Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi'nin tüm Eyüpsultan'a hayırlı olmasını dilediğini söyleyen Başkan Deniz Köken, "Dört bölgemize birer tane büyük kütüphane yapacağız. Ayrıca yaptığımız kültür evlerimizin tamamında da küçük de olsa birer kütüphane olacak" dedi.