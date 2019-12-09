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Eyüpsultan Belediyesi Çocuk Kitapları Festivali'ne büyük ilgi

7 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Kitapları Festivali, 8 Aralık Pazar günü sona erdi.

Eyüpsultan Belediyesi Çocuk Kitapları Festivali'ne büyük ilgi, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Kitapları Festivali, 8 Aralık Pazar günü sona erdi. Birbirinden değerli yazarları ağırlayan, binlerce çocuk ve gencin ziyaret ettiği festival ilgi odağı oldu.


Festivalin son gününde ünlü yazar Vehbi Vakkasoğlu'nun yanı sıra, Yeliz Selik ve Mualla Katip okuyucularıyla buluştu. Çocuk Kitapları Festivali'nde sevdikleri yazarlarla bir araya gelerek kitaplarını imzalatan çocuklar bol bol sohbet etme imkanı buldu. İlçede bulunan tüm ilkokul, ortaokul ve liselerden yaklaşık 20 bin öğrencinin ziyaret ettiği festivale, 52 yayınevi katılırken 40'tan fazla çocuk kitapları yazarının söyleşi ve imza günü gerçekleştirildi. Ayrıca Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, festivale katılan tüm çocuklara "Küçük Prens" kitabını hediye etti. Başkan Köken, festivalin büyük ilgi gördüğünü, önümüzdeki yıllarda da kapsamının genişletilerek etkinliğin devam ettirileceğini ve geleneksel hale getirileceğini söyledi. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:01 Kaynak: İHA
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