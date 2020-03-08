Eyüpsultan Belediyesi Çocuk Meclisi toplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eyüpsultan Belediyesi Çocuk Meclisi toplandı - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi Çocuk Meclisi toplandı

6 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi Çocuk Meclisi 4. Dönem 6. Toplantısı, Çocuk Meclisi Başkanı Yunus Emre Muti'nin başkanlığında gerçekleştirildi.

Eyüpsultan Belediyesi Çocuk Meclisi toplandı, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi Çocuk Meclisi 4. Dönem 6. Toplantısı, Çocuk Meclisi Başkanı Yunus Emre Muti'nin başkanlığında gerçekleştirildi.


Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Çocuk Meclisi üyeleri devam eden projeleri ve bu ay itibariyle gerçekleştirilmeye başlanacak çalışmaları masaya yatırdılar. Çocuklar, tıp bayramı nedeniyle çocuk meclisi oturumuna davet edilen, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Uysal'a doktorluk mesleğine dair sorular yönelttiler.


Konuşmasına İdlib'de şehit düşen askerleri anarak, milletimize başsağlığı dileyerek başlayan Çocuk Meclisi Başkanı Yunus Emre Muti şunları söyledi:


"Bir Çocuk Bir Hayal projesi kapsamında engelli kardeşimiz Ömer Faruk Kuşakçı'nın hayalini gerçekleştirmek istiyoruz. Onu Fenerbahçe Stadı'nda maça götüreceğiz.18-24 Mart Yaşlılar Haftası münasebetiyle de beşer kişilik gruplara ayrılarak mahallelerimizde bulunan yaşlı amcalarımızı, teyzelerimizi ziyaret edeceğiz. 30 Mart Kütüphaneler Haftası dolayısıyla arkadaşlarımızla birlikte Selimiye Kütüphanesi'ne gideceğiz. Bugünkü oturumumuza Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Uysal'ı davet ettik. Doktorluk mesleğine dair sorular sorduk. Arkadaşlarım adına Başkanıma teşekkür ediyorum. Onun nezdinde tüm doktorların, tıp öğrencilerinin, doktor olmak isteyenlerin tıp bayramını kutluyoruz. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e de bize bu imkanı verdiği için arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum."


Çocuk Meclisi oturumunun ardından Meclis Başkanı Yunus Emre Muti, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Uysal'a çiçek takdiminde bulundu. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, İsmail Uysal, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 12:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a, Putin kendi kahvaltısını önerdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununa izlettiği göçmen çocuk videosunu anlattı DSÖ, koronavirüsün İdlib'de yayılmasından endişeli: Ne teşhis ne tedavi için imkan var İsrail, koronavirüs salgını nedeniyle Mısır ile sınır kapısını kapattı

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 19:10:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eyüpsultan Belediyesi Çocuk Meclisi toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]