Eyüpsultan Belediyesi Çocuk Meclisinden Darülaceze'ye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eyüpsultan Belediyesi Çocuk Meclisinden Darülaceze'ye ziyaret - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi Çocuk Meclisinden Darülaceze'ye ziyaret

6 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi Çocuk Meclisi, Meclis Başkanı Yunus Emre Muti başkanlığında Darülaceze kurumuna ziyaret gerçekleştirdi.

Eyüpsultan Belediyesi Çocuk Meclisinden Darülaceze'ye ziyaret, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi Çocuk Meclisi, Meclis Başkanı Yunus Emre Muti başkanlığında Darülaceze kurumuna ziyaret gerçekleştirdi.


Rehabilitasyon Merkezi'nde Darülaceze sakinleriyle bir araya gelen Eyüpsultan Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, onların yapmış olduğu el emeği göz nuru ürünleri inceledi. Sonrasında ise Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Eyüpsultan Belediyesi Çocuk Meclisi üyelerini makamında ağırladı. Çocuk Meclisi üyeleri Darülaceze sakinleriyle sohbet edip, onlara en kısa zamanda tekrar gelme sözü verdi. Çocuk Meclisinin ziyareti, günün anısına çekilen fotoğraflarla sona erdi.


Eyüpsultan Çocuk Meclisi Başkanı Yunus Emre Muti ziyaret sırasında, "Darülaceze'de teyzelerimizi, dedelerimizi ziyaret ettik. Onların hal ve hatırını sorduk. Eyüpsultan Belediye Başkanımız Deniz Köken'in selamlarını ilettik. Onlarla keyifli vakit geçirdik. Hayır dualarını aldık. Bu yüzden çok mutluyuz. Eyüpsultan Belediyesi Çocuk Meclisi üyesi arkadaşlarımla teyzelerimizi, dedelerimizi ziyaret etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:57 Kaynak: İHA
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