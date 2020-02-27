Eyüpsultan Belediyesi, dil kampı düzenleyecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eyüpsultan Belediyesi, dil kampı düzenleyecek - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi, dil kampı düzenleyecek

6 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 7-9 Nisan 2020 tarihleri arasında Kefken'de 2 gece 3 gün sürecek dil kampı düzenleyecek.

Eyüpsultan Belediyesi, dil kampı düzenleyecek, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 7-9 Nisan 2020 tarihleri arasında Kefken'de 2 gece 3 gün sürecek dil kampı düzenleyecek.


Kız öğrencilerin katılacağı kampa, Eyüpsultan Belediyesi Dil Evi'nde İngilizce eğitim alan 40, Arapça eğitim alan 40 öğrenci ve 20 yabancı öğrenci olmak üzere toplam 100 öğrenci katılacak. Kampta ana dili Arapça ve İngilizce olan farklı kültürlerdeki gençlerin bir araya gelmesi, katılımcılara özellikle yabancı dilde aksan ve konuşma ile ilgili örnekler sunarak, kültürel etkileşim ve sosyalleşme konusunda güzel deneyimler yaşatacak. Bu kapsamda Dil Kampı'na yabancı öğrenci sağlayacak olan konsolosluk ve yabancı okulların temsilcileri ile iletişime geçen Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Ensari Konağı'nda bir toplantı gerçekleştirdi.


Dil kampı için çalışmalar başladı


Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün daha önce yapılan kamplarla ilgili bir sunum gerçekleştirdiği toplantıya, The British International School İstanbul'dan Etkinlik Koordinatörü Irina Fierra, İletişim Koordinatörü Victoria Sykes, Filistin Konsolosluğu Dış İlişkiler Sorumlusu Muayyad Fanous, Özel Kudüs Milletlerarası Okul Müdürü Sebahattin Keskin, Müdür Yardımcısı Abdullah Aluç, Sjajda Abu Owda, Elfanar Okulu Müdür Yardımcısı Hamdi Alarabi ve İngilizce Öğretmeni Esma Kandil katıldı.


46 dönüm üzerine kurulu kamp alanı


İzmit'in Kandıra ilçesine bağlı Kefken Köyü'nde 46 dönüm üzerine kurulu Kefken Kamp alanı 5 adet 2 katlı evde 16 oda ile 23 adet müstakil olmak üzere toplam 39 odadan oluşuyor. Kamp içinde yönetim odası, yemekhane, kafeterya, toplantı salonu, psikolojik danışman odası, lobi ve revirden oluşan üç katlı sosyal tesis bulunuyor.


Kampta 55 personel görev alıyor


Kampta öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve daha iyi hizmet vermek için idari amir, büro çalışanları, doktor, hemşire, güvenlik, temizlik ve teknik personel olmak üzere 55 kişi görev alıyor. Kampta öğrencilerin aktiviteler gerçekleştirebileceği orman içi minyatür alanları, 800 metrekare kullanımlı futbol sahası, 200 metrekare kullanımlı yüzme havuzu, standarda uygun 2 voleybol, 2 basketbol, 1 badminton sahası ve bir de amfi tiyatro yer alıyor. Kız öğrenciler için Nisan ayında düzenlenecek olan Dil Kampı'nın 2.'si ise Haziran ayında erkek öğrenciler için düzenlenecek. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Savaş suçu işliyorsunuz" diyen Almanya, Rusya ve Esed rejimine ateşkes çağrısı yaptı
Son dakika: Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman görevden alındı Marmaris açıkları 4.7'lik depremle sallandı DSÖ'den hızla yayılan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Her ülke hazırlanmalı

Son Dakika Haberleri
19:08 Britney Spears'ın dans ederken ayağı kırıldı! Kırık sesi videoda çok net duyuluyor
18:39 Kerem Deveci: En karanlık anda size cesaret veren şey ideallerinizdir
18:38 Britney Spears dans video çekerken ayağını kırdı
17:42 Ece Erken'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen o avukat konuştu!
17:08 Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 19:38:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eyüpsultan Belediyesi, dil kampı düzenleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]