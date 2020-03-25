Eyüpsultan Belediyesi girişine termal kamera kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eyüpsultan Belediyesi girişine termal kamera kuruldu - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi girişine termal kamera kuruldu

6 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında belediye hizmet binası girişinde termal kamera sistemi devreye sokuldu.

Eyüpsultan Belediyesi girişine termal kamera kuruldu, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında belediye hizmet binası girişinde termal kamera sistemi devreye sokuldu.


Eyüpsultan Belediyesi, ilçe sakinlerini virüs salgınından korumak amacıyla önlemler alarak, her gün temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ederken, teknik olarak da birçok önemli projeyi hayata geçiriyor. Bu kapsamda salgın döneminde Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından belediye hizmet binası girişinde termal kamera sistemi devreye sokuldu. Termal kamera sayesinde belediye hizmet binasına işlem yaptırmak için gelen vatandaşların ve personelin sağlık durumları kontrol edilmiş oluyor.


Vefa hattı alt yapısı oluşturuldu


Ayrıca belediye personeline yönelik olarak video konferans yöntemiyle online toplantı sistemi uygulanıyor. Bu sistem de özellikle çalışanların salgın tehdidi yüzünden toplantı amacıyla kalabalık ortamlarda bir arada bulunmalarını engellemeyi amaçlıyor. Bilgi İşlem Müdürlüğü yine korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların taleplerinin karşılanmasını sağlamak amacıyla Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler bünyesinde bulunan Beyaz Masa birimi ile beraber Vefa hattının işleve girmesini sağladı. Ayrıca Bilgi İşlem Müdürlüğü, belediye personeli için evden çalışma sistemine geçti. Bu sistem, personelin dönüşümlü çalışması nedeniyle hizmetin aksamaması, çalışmalarına evinden devam etmesi için home office çalışma imkanı sunuyor. Personele gerekli yazılımlar ve donanımlar sağlandı. Evlerinde çalışması gereken belediye personeli bu süre boyunca kurumdaki bir bilgisayarda çalışıyormuş gibi çalışacak. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Termal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:26 Kaynak: İHA

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