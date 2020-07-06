Eyüpsultan Belediyesi kalitesini taçlandırdı - Son Dakika

- Eyüpsultan Belediyesi kalitesini taçlandırdı

Eyüpsultan'ın kalitesi belgelendi

İSTANBUL - Eyüpsultan Belediyesi, gerçekleştirdiği çalışmalar ve ilçedeki vatandaşlara verdiği hizmet ile Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ISO 10002 belgelerine layık görüldü.

Eyüpsultan Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü yetkilileri tarafından yapılan denetimler sonunda Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ISO 10002 belgelerine layık görüldü. Başkanlık Fuaye Alanı'nda yapılan takdim törenine Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in yanı sıra Türk Standartları Enstitüsü Marmara Bölge Koordinatörü Hüseyin Taşan, Türk Standartları Enstitüsü İstanbul Belgelendirme Müdürü Ahmet Nursi Kartal ve çok sayıda protokol katıldı.

"Ölçemediğiniz ve değerlendiremediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz"

Hizmet vermede ölçme ve değerlendirmenin önemli olduğunu vurgulayan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Bu bir başlangıç ama başlangıç 9001 ve 10002 az önce de söylediğim gibi aslında biz yaptığımız hizmeti doğru sunalım istiyoruz. Bir hizmetin kaliteli yapılması ve karşı tarafında bunu hissetmesi lazım. Bununda ölçülüp değerlendirilip belgelendirilmesi lazım. Ölçemediğiniz ve değerlendiremediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz. Taleplere cevap verip vermediğimizi, birbirimizden haberdar mıyız değil miyiz bunu öğreniyoruz. 400 bin nüfuslu bir şehirden bahsediyoruz. Buralara hizmet verirken bunların kayıt altına alınması ve hissedilebilir bir yapıya dönüşmesi lazım. 2 bin sokak var bunların benim gözlemlerimle ortaya çıkması mümkün değil. 2 bin 25 personelimizin içinden 80 kişilik bir ekip kendi kurumlarının içerisinden seçildi ve bu işe dahil oldular. Bu 14 aylık süreçte herkes elinden geleni yaptı ve bu belgeleri aldık. Bu belgeler başlangıçtır ve arkası gelecektir" dedi.

"Ölçme izleme ve performansla ilgili önemli katkıları görerek yaşatabildiği bir sitem"

Türk Standartlar Enstitüsü olarak kaliteli hizmetin önemine değinen Türk Standartları Enstitüsü Marmara Bölge Koordinatörü Hüseyin Taşan, "Eyüpsultan çok şanslı bir belde. Dünyanın yaşamış en iyi insanına ev sahipliği yapmış bir ilçe. Böyle bir ilçede tüm sistemin kaliteli bir şekilde sunulması çok önemlidir. Belediyemizi tebrik ediyoruz. İnşallah hizmet kalitesinde de fark edilir bir şekilde hizmetin sürdürülebilirliğine katkı sağlayan bir sistem olur. Ölçme izleme ve performansla ilgili önemli katkıları görerek yaşatabildiği bir sitem olur. Bu süreç içerisinde bizde Türk Standartlar Enstitüsü olarak elimizden ne geliyorsa yapacağımızı söylemek istiyorum" diye konuştu.