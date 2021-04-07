Eyüpsultan Belediyesi kıraathanelere karton bardak dağıtıyor - Son Dakika

İSTANBUL(İHA) – Eyüpsultan Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında cam bardak kullanımının önüne geçmek ve esnafa destek olmak amacıyla ilçede bulunan kıraathanelere tek kullanımlık karton dağıtımına başladı.

Eyüpsultan Belediyesi ilçede bulunan kıraathanelere, cam bardak kullanımının önüne geçmek, korona virüsün yayılımını azaltmak ve esnafa destek olmak amacıyla tek kullanımlık karton bardak dağıtımına başladı. Eyüpsultan Belediyesi konu ile ilgili olarak, üzerinde maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat çekmek amacıyla uyarı yazıları bulunan 500 bin adet tek kullanımlık karton bardak hazırlattı. Bardaklar belediye ekipleri tarafından ilçedeki işletmelere dağıtılmaya başlandı.

Esnaftan Başkan Köken'e teşekkür

Kıraathane esnafı belediyenin bu hizmetiyle ilgili Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e teşekkürlerini iletti. - İSTANBUL