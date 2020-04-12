Eyüpsultan Belediyesi kırsaldaki sahipsiz köpekleri de unutmadı - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi kırsal bölgelerdeki sahipsiz köpeklerin beslenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre ekipler, ilçe genelinde tüm mahallelerde olduğu gibi ilçenin kırsal bölgelerindeki sahipsiz köpeklerin de yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağı ilan edilen 2 günlük süreçte Çiftalan, Göktürk, Kısırkaya, Pirinççi ve Kurtkemeri gibi kırsal bölgelerde bulunan sahipsiz köpekleri besledi.