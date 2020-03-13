Eyüpsultan Belediyesi korona virüse karşı tedbirlerini alıyor - Son Dakika

Tüm dünyada etkisini gösteren ve vatandaş sağlığını tehdit eden korona virüse karşı hükumetin aldığı geniş kapsamlı tedbirlerin yanı sıra Eyüpsultan Belediyesi de bir dizi önlem alarak ortak kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor.



Eyüpsultan Belediyesi, parklarda yapılan ilaçlama ve dezenfekte işleminin ardından, bilgi evleri, gençlik merkezleri, ilçede bulunan okullarda, camilerde, Eyüpsultan Meydanı'nda, ilçede hizmet veren dolmuş ve taksilerde dezenfekte ve ilaçlama başlattı. Hastalıkların en çok yayılma riski taşıdığı ortak kullanım alanları olan yerler, özel kıyafetli personel tarafından püskürtme yöntemiyle ilaçlanarak virüslere karşı dezenfekte edildi.



Eyüpsultan Camii avlusu, meydan, okullar ve camilerde dezenfekte işlemi yapıldı



Bu kapsamda ilk olarak Eyupsultan'daki parklar, Alibeyköy ile Akşemsettin Bilgi Evi'nde ve Kemerburgaz Merkez Camii'nde Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından dezenfekte ve ilaçlama işlemi gerçekleştirildi. Kemerburgaz Merkez Camii'nde yapılan dezenfekte işleminin ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kapsamlı bir temizlik yapıldı. Eyüpsultan Camii avlusu da yine ekipler tarafından dezenfekte edildi. Çocukların sağlıklı bir ortamda eğitimlerine devam edebilmeleri ve vatandaşların daha hijyenik bir ortamda ibadetlerini yerine getirebilmeleri için dezenfekte işlemi bilgi evleri, okullarda ve camilerde periyodik olarak yapılmaya devam edilecek.



Toplu ulaşım araçları ve taksi durakları da dezenfekte edildi



Eyüpsultan Belediyesi, vatandaşların toplu taşımada yoğun olarak kullandığı ulaşım araçlarında dezenfekte işlemleri gerçekleştirdi. Bu kapsamda Yeşilpınar son durakta bulunan Yunus Emre - Şişli, Şişhane hattı, Kara yolları ve Aksaray hatlarında hizmet veren minibüslerde yolcuların oturduğu koltuklar ve tutamaklar dezenfekte edilerek, ekipler tarafından detaylı bir şekilde temizlendi. Dezenfekte çalışmaları ilçede bulunan taksi duraklarında da gerçekleştiriliyor.



Belediye hizmet binası dezenfekte edildi



İlçe genelinde gerçekleşen tüm bu çalışmalarla birlikte Eyüpsultan Belediyesi Hizmet Binası da ekipler tarafından dezenfekte edildi. Hem işlem yapmak için belediye hizmet binasına gelen vatandaşların hem de çalışanların sağlığını korumak amacıyla hizmet binasının tüm katları detaylı bir şekilde ilaçlanarak büyük bir titizlikle temizlendi. - İSTANBUL