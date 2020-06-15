Eyüpsultan Belediyesi LGS deneme sınavları başlattı - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrenciler için deneme sınavı başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün öğrencilere destek olmak, sınav tecrübesi kazandırmak amacıyla yüz yüze deneme sınavı yapacağı belirtildi.

Yüz yüze LGS deneme sınavının 17 Haziran Çarşamba günü yapılacağı kaydedilen açıklamada, "10.00-17.00 saatleri arasında tüm bilgi evlerinde gerçekleştirilecek olan sınavda 50 sözel soru için 75 dakika, 40 sayısal soru için ise 80 dakika cevaplama süresi verilecek." denildi.