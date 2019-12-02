Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan Belediyesi'nde istihdam seferberliği
Son Dakika Güncel Eyüpsultan Belediyesi'nde istihdam seferberliği - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi'nde istihdam seferberliği

6 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi İş ve Kariyer Geliştirme Birimi'nin başlattığı 'İstihdam Seferberliği' tüm hızıyla sürüyor.

Eyüpsultan Belediyesi'nde istihdam seferberliği, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi İş ve Kariyer Geliştirme Birimi'nin başlattığı 'İstihdam Seferberliği' tüm hızıyla sürüyor. Proje kapsamında Kasım ayında 276 kiye istihdam sağlandı.


Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü İş ve Kariyer Geliştirme Birimi, Eyüpsultan'da yaşayan işsiz vatandaşlara umut oluyor. Bugüne kadar binlerce iş görüşmesi yapan Eyüpsultan Belediyesi, Kasım ayında 276 kişiye daha istihdam sağladı.


Her yaşa, eğitime ve meslek grubuna uygun işlerin bulunabildiği İş ve Kariyer Geliştirme Birimi, Alibeyköy Mahallesi, Namık Kemal Caddesi'nde yer alıyor.


Birebir veya toplu olarak gerçekleştirilen iş mülakatlarının yanı sıra iş ve kariyer geliştirme biriminin eğitim seminerleri ve kursları da bulunuyor. İş ve Kariyer Birimi Eyüpsultan'da ikamet eden ve iş arayan her vatandaşa hizmet veriyor. İş arayış sürecinin başlaması ve mülakat evresine geçiş için adayların Alibeyköy'de bulunan İş ve Kariyer Merkezi'ne gelerek öz geçmiş formu doldurmaları gerekiyor.


Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü İş ve Kariyer Geliştirme Birimi'nin çalışmalarından çok memnun olan vatandaşlar Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e teşekkür etti. - İSTANBUL

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Eyüpsultan Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barışmak istemeyen eski sevgilisini öldürüp, intihar etti
Esenyurt'ta kadınlara saldıran şoförün çalıştığı minibüse ceza kesildi Filtre yasasına "Evet" diyen MHP ve AK Parti'den yasayı veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Emniyetten eş zamanlı radarlı hız denetimi: 13 bin 615 araca cezai işlem uygulandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 22:23:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan Belediyesi'nde istihdam seferberliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]