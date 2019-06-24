Eyüpsultan Belediyesi'nden "e-beyanname uygulaması"
1 saat önce
Eyüpsultan Belediyesi, vatandaşların emlak beyanı bildirim başvurusunu elektronik ortamda yapabilmesi için "e-beyanname uygulaması" başlattı.
Eyüpsultan Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:37 Kaynak: AA
, vatandaşların emlak beyanı bildirim başvurusunu elektronik ortamda yapabilmesi için "e-beyanname uygulaması" başlattı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, e-devlet uygulaması ve Eyüpsultan Belediyesi internet sitesi üzerinden yapılan işlemlerde, gayrimenkul sahibi tapu üzerindeki bilgileri girerek dakikalar içinde beyanını yapabilecek.
İlçe sakinleri, yeni sistem sayesinde ev ve iş yerlerinden internete girerek beyanname işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu sayede, vatandaşlar cezalı duruma düşmeden hem zamandan kazanacak hem de sıra beklemeden işlemlerini tamamlayacak.
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