Eyüpsultan Belediyesi'nden geri dönüşüme destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eyüpsultan Belediyesi'nden geri dönüşüme destek - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi'nden geri dönüşüme destek

6 saat önce

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken öncülüğünde başlatılan geri dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi'nden geri dönüşüme destek, System.String[]

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken öncülüğünde başlatılan geri dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.


Bu kapsamda Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından alınan dal budama makinesi, ilçede budanan ve kırılan ağaç dallarını geri dönüştürürken bir yandan da gübre olarak kullanılmasına imkan sağlayarak atık hale gelmesini engelliyor. Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kuruyan ve budanan ağaç dalları dal öğütme makinesiyle öğütülüyor. Çıkan talaşlar toprakla karıştırılarak gübre olarak da park ve bahçelerde kullanılabiliyor. Ayrıca bu talaşlardan park ve bahçelerde farklı renklere boyanarak bahçe süsü olarak da faydalanılabiliyor.


Eyüpsultan cadde ve sokaklarında hem çevre hem de görüntü kirliliğine sebep olan kırık ağaç dallarının, Eyüpsultan Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ağaç dalı öğütme ve parçalama makinesi ile sorun olmaktan çıkarılması amaçlanıyor. Eyüpsultan Belediyesi bu çalışmasıyla doğadan geleni tekrar doğayla buluşturuyor ve geri dönüşüme katkı sağlıyor. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Deniz Köken, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:40 Kaynak: İHA
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