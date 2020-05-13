Eyüpsultan Belediyesi'nden hemşirelere sürpriz - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi'nden hemşirelere sürpriz

Eyüpsultan Belediyesi hemşireleri unutmadı

İSTANBUL - Eyüpsultan Belediyesi, sağlık ordusunun isimsiz neferleri olarak bilinen hemşireleri hemşireler günü dolayısı ile unutmayarak çeşitli hediyeler dağıttı.

Korona virüs(Covid-19) pandemisi ile mücadele sürecinde en önemli ve riskli meslek gruplarından olan hemşirelerin hemşire günleri Eyüpsultan belediyesi tarafından kutlandı. Eyüpsultan belediyesi, ilçede görev yapan, sağlık ordusunun isimsiz neferleri olarak bilinen, hemşirelere kupa hediye etti. İlçe Sağlık Müdürlüğü, sağlık merkezleri ve Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşirelere hediyeler takdim edildi.

Eyüpsultan devlet hastanesinde ameliyathane hemşireliği yapan Mülkiye Okyay "26 yıldır Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde ameliyathane hemşiresi olarak çalışıyorum. Bu süre içerisinden Eyüpsultan Belediyesi çok güzel katkılarda bulundu; bize gerek anneler gününde gerek hemşireler gününde. Öncelikle belediye başkanımıza ve tüm belediyemize sonsuz teşekkür ediyoruz. Her dakika yanımızda olduğu için. Gerçekten hemşireler olarak sağlıkçılar olarak çok zor anlar yaşadık" dedi.

Ameliyathane sorumlusu Taştan Sancaktar ise "İnanılmaz zor süreçler yaşadık. Fakat biraz alıştık gibi sanki hastalığa da neler yapmamız gerektiğine alıştık daha doğrusu. Korunmamız gerektiğine alıştık. Fakat bize yardımcı olan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e, diğer yardım sever arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Her zaman yanımızda oldular" dedi.