Eyüpsultan Belediyesi'nden kitap okuma yarışması - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek, Türk Dili ve Edebiyatı'nın seçkin eserlerine ilgiyi artırmak için kitap okuma yarışması düzenliyor.



"Okumak Güzeldir" sloganı ile Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen kitap okuma yarışmasına İstanbul'da ikamet eden herkes katılabilecek. Katılımların ücretsiz olduğu, yaş sınırlamasının bulunmadığı yarışma, www.eyupsultan.bel.tr sitesi üzerinden 28 Mayıs 2020 Perşembe günü, 21.00 - 22.00 saatleri arasında online olarak yapılacak. Yarışmaya katılmak isteyen kitapseverlerin, son başvuru tarihi olan 27 Mayıs 2020 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar www.eyupsultan.bel.tr adresinde yayınlanmakta olan yarışma başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.



Yarışma nasıl yapılacak



Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar, Eyüpsultan Belediyesi tarafından belirlenen Türk Edebiyat dünyasının önemli eserleri arasında yer alan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Beş Şehir", Kemal Tahir'in "Esir Şehrin İnsanları", Tarık Buğra'nın "Osmancık", Mustafa Kutlu'nun "Yoksulluk İçimizde" ve Refik Halid Karay'ın "Memleket Hikayeleri" isimli 5 kitabını kendileri temin etmek suretiyle okuyacaklar.



Sınavda her kitap için 10, çoktan seçmeli 50 soru



Bu beş önemli eseri de okuyan katılımcılara, online olarak yapılacak yarışmada her kitap için 10, çoktan seçmeli seçenekli toplam 50 soru sorulacak. Sınav süresi 50 dakika olan yarışmada katılımcılar, interneti olan bir bilgisayar, tablet, PC veya akıllı telefondan www.eyupsultan.bel.tr web sitesi üzerinden sisteme giriş yaparak katılabilecekler.



Kazananlar nasıl belirlenecek



Doğru cevaplar dikkate alınarak sıralamanın oluşturulacağı kitap okuma yarışmasında eşitlik olması durumunda, en fazla doğru cevabı en kısa sürede yapan kişiler göz önünde bulundurulacak. Süre eşitliği durumunda ise en fazla doğru cevabı aynı sürede yapanlar arasında 29 Mayıs 2020 Cuma günü 21.00 - 22.00 saatleri arasında 2. bir sınav daha yapılacak.



Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak



Sınav sonuçları, 29 Mayıs 2020 Cuma günü saat 15.00'de www.eyupsultan.bel.tr adresinden duyurulacak. Ancak 2. sınava ihtiyaç duyulması halinde ise sınav sonuçları aynı gün (Cuma) saat 23.00'de ilan edilecek.



Ödüller: Endülüs, Kudüs ve Saraybosna Gezi Turu



Yarışmada dereceye girenleri muhteşem ödüller bekliyor. Birinciye 4 kişilik (Kazanan kişi ve 3 yakını) 7 gece 8 gün Endülüs gezi turu, İkinciye 4 kişilik (Kazanan kişi ve 3 yakını) 4 gece 5 gün Kudüs gezi turu, üçüncüye ise 4 kişilik (Kazanan kişi ve 3 yakını) 3 gece 4 gün Saraybosna gezi turu verilecek.



Ödüllerin takdimi



Ödül töreninin tarihi ve yeri Haziran ayı içerisinde www.eyupsultan.bel.tr web sayfası üzerinden duyurulacak. Dereceye giren yarışmacıların "Sınav Sonuç Belgesini" 2 Haziran 2020 Salı günü mesai bitimine kadar Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nden almaları gerekiyor. - İSTANBUL