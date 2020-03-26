Eyüpsultan Belediyesi'nden Sosyal Medyada diyetisyen desteği - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Eyüpsultan Belediyesi'nden Sosyal Medyada diyetisyen desteği - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi'nden Sosyal Medyada diyetisyen desteği

6 saat önce

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı önlemler alan, temizlik, eğitim, sağlık, sosyal ve teknik alanlarda hizmetlerini arttıran Eyüpsultan Belediyesi, sosyal medyada diyetisyenle canlı yayınlara başladı.

Eyüpsultan Belediyesi'nden Sosyal Medyada diyetisyen desteği, System.String[]

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı önlemler alan, temizlik, eğitim, sağlık, sosyal ve teknik alanlarda hizmetlerini arttıran Eyüpsultan Belediyesi, sosyal medyada diyetisyenle canlı yayınlara başladı.

Eyüpsultan Belediyesi diyetisyenleri, Facebook ve İnstagram'dan sosyal medya hesaplarından yapılan canlı yayınlarda, vatandaşların sorularını cevaplayarak virüse karşı alınacak önlemler ve bağışıklık sistemini güçlendirecek sağlıklı beslenme reçeteleri veriyorlar.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRECEK BESLENME ÖNERİLERİ

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü diyetisyenlerinden Şeyda Demirçelik, sosyal medya üzerinden vatandaşların sorularını cevaplandırdıklarını, özellikle virüse karşı etkili, bağışıklık sistemini güçlendirecek beslenme reçeteleriyle ilgili bilgiler verdiklerini söyledi.

Kronik hastalıkları olan, 65 yaşın üzerindeki vatandaşların beslenme yöntemleri konusunda da bilgiler aktardıklarını ifade eden Demirçelik, "Güçlü bir bağışıklık sistemi sağlıklı beslenmeyle yakından ilişkilidir. Koronavirüse (COVID-19) karşı bağışıklık sistemini güçlendirici besinlere ağırlık vermemiz gerekiyor. Her hafta Cuma günleri 14: 00'de Facebook'tan, İnstagram'dan ise her akşam 21: 00'de canlı yayınlar yapıyoruz. Eyüpsultan ilçe sakinlerinin sağlıklı beslenme, bağışıklık sistemini yükseltmek için yapılması gerekenler ve beslenmeyle ilgili merak ettikleri soruları yanıtlıyoruz" dedi.

Bağışıklık sisteminin insan vücudunu hastalıklara karşı koruyan güçlü bir savunma sistemi olduğunu belirten Şeyda Demirçelik, şunları söyledi: Özellikle grip, soğuk algınlığı ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüse (COVID-19) gibi hastalıklarla savaşabilmenin yolu da ancak güçlü bir savunma sistemine sahip olmakla mümkün olabilir. Güçlü bir bağışıklık sistemi de sağlıklı beslenme ile yakından ilişkilidir"

Şeyda Demirçelik, bağışıklık sistemini güçlendirecek besinleri ise şöyle sıraladı:

PROBİYOTİKLER İLE SAĞLIKLI BAĞIRSAKLAR, GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

"Sağlıklı bir flora ve güçlü bir bağışıklık sistemi için probiyotikten zengin beslenme ihmal edilmemelidir. Probiyotik kaynaklar arasında, ev yapımı turşu, yoğurt, kefir, peynir, elma sirkesi gibi besinler bulunur.

YULAF TÜKETİN

Yulaf, bağışıklık sistemini uyarıcı özelliğinin yanısıra birçok bilimsel çalışmada kanser, mikrobiyal enfeksiyonlar, diyabet ve yüksek kolesterol tedavisinde de etkili olabileceği ortaya konulan 'beta glukan' içerir. Bu nedenle özellikle sık sık soğuk algınlığı ve gribe yakalananlar, kahvaltı veya ara öğünlerde süt/yoğurt içerisine yulaf ve meyve ekleyerek tüketebilirler.

SELENYUMDAN ZENGİN BESİNLER TÜKETİN

Bağışıklık sistemini güçlendiren, zararlı mikro organizmalar ile savaşan ve hücrelerini koruyan selenyuma günlük beslenme içinde yer verilmelidir. Tüm deniz ürünleri, ay çekirdeği, mantar, susam, tam tahıllar, sarımsak, soğan, yumurta ve tavuk eti selenyumun en iyi kaynaklarıdır.

GÜNDE 5 PORSİYON SEBZE-MEYVE TÜKETİN

Sebze ve meyveler sahip oldukları antioksidanlar (A, C, E vitaminleri, folik asit gibi vitaminler) sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirirler ve hastalıklara karşı vücut direncini artırırlar. Özellikle maydanoz, kuşburnu, yeşil biber, greyfurt, portakal, kivi, çilek, enginar içlerinde yüksek miktarda C vitamini, zeytinyağı, ceviz, badem, fındık ve türevleri E vitamini ve havuç, ıspanak, domates, brokoli, pırasa, bal kabağı gibi sebzeler ise bir A vitamini türevi olan 'beta karoten' içerir. Bu nedenle sofralarınızda bu besinlere mutlaka yer verin.

GÜNDE 2-3 FİNCAN YEŞİL ÇAY TÜKETİN

Yeşil çay içerdiği "kateşin" sayesinde antioksidan etki göstererek bağışıklık sistemini güçlendirir. Kan şekerini dengeler. Ancak yeşil çayın diüretik (idrar söktürücü) etkisi olduğu için tansiyon ve böbrek hastaları, yeşil çayı doktor ve diyetisyenlerine danışarak tüketmelidirler.

ZENCEFİL, ZERDEÇAL, KARABİBER TÜKETİN

Yemeklerinize, bitki çayları ve sularınızın içerisine veya bal içerisine ekleyeceğiniz bu baharatlar, bağışıklık sisteminizin güçlenmesine ve gribal enfeksiyonların etkisinin azalmasına yardımcı olur.

ŞEKER TÜKETİMİNİ AZALTIN

Son yıllarda yapılan çalışmalar, fazla şeker tüketiminin bağırsak florasını bozarak bağışıklık sistemini baskıladığını göstermektedir. Bu nedenle beslenmenizde mümkün olduğu kadar şeker, hamur işleri, pasta, börek gibi şekerli yiyecekleri ve paketli, işlenmiş ürünlerin tüketimini azaltın.

SU TÜKETİMİNİ ARTIRIN

Son olarak günde 2-2.5 litre su tüketmeyi ihmal etmeyin. Çay ve kahvenin su yerine geçmediğini unutmayın."


Eyüpsultan Belediyesi, Koronavirüs, Diyetisyen, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 12:50 Kaynak: DHA

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