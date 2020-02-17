Eyüpsultan Belediyesi'nin "İkram Çeşmesi" gönülleri ısıtıyor - Son Dakika
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Eyüpsultan Belediyesi'nin "İkram Çeşmesi" gönülleri ısıtıyor

6 saat önce

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, gönülleri ısıtan yeni bir projeyi daha hayata geçirdi.

Eyüpsultan Belediyesi'nin

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, gönülleri ısıtan yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Eyüpsultan'daki tüm liselerde ve Eyüpsultan Devlet Hastanesi bahçesinde "İkram Çeşmeleri"nden akan çorbalar binlerce kişiye ikram ediliyor.


Eyüpsultan Belediyesi İşletme Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "İkram Çeşmesi" ile ilçede bulunan okullarda lise öğrencilerine her sabah çorba ikramı yapılıyor. Eyüpsultan Belediyesi'nin İkram Çeşmesi her sabah farklı bir okula giderek öğrencilerin güne sağlıklı başlamalarına imkan sunuyor. Genellikle okula yetişme telaşıyla güne kahvaltısız başlamak zorunda kalan öğrenciler ise soğuk kış günlerinde içlerini ısıtan bu uygulamadan oldukça memnunlar. Özellikle sabah saatlerinde yapılan ikramın kendileri için çok yararlı olduğunu belirten öğrenciler Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e teşekkür etti.


Eyüp Devlet Hastanesi'nde "İkram Çeşmesi"


Okulların dışında Eyüp Devlet Hastanesi'ne de giden "İkram Çeşmesi", soğuk kış günlerinde hastane önlerinde yakınlarını bekleyen vatandaşların da takdirini kazanıyor. Akşam saatlerinde hastane önünde yapılan sıcak çorba ikramı vatandaşların hem içini ısıtıyor hem de yüzünü güldürüyor.


Her gün 2 bin vatandaşa sıcak çorba ikramı yapılıyor


Her gün farklı bir okula ve Eyüp Devlet Hastanesi'ne giden "İkram Çeşmesi" ile yaklaşık 2 bin öğrenci ve vatandaşa günlük sıcak çorba ikramında bulunuluyor. 2019 yılı içerisinde ilçedeki 18 farklı lisede öğrencilere 50 bin bardak çorba dağıtımı gerçekleştirildi. Eyüp Devlet Hastanesi'nde ise 2019 yılı içerisinde 36 bin bardak çorba ve ekmek dağıtımı yapıldı.


"Öğrencilerimizin güne zinde başlaması bizim için önemli"


Zaman zaman İkram Çeşmesi'nden yapılan çorba dağıtımlarına katılarak öğrencilere sıcak çorba ikramında bulunan Başkanı Deniz Köken, uygulamanın kış ayları boyunca devam edeceğini belirterek, "Elimizden geldiğince öğrencilerimize her konuda destek olmaya çalışıyoruz. Bildiğiniz üzere sabah kahvaltısı yapılmazsa beyinde yeterince enerji oluşmaz. Öğünler içinde en önemlisi sabah kahvaltısıdır. Güne istekli başlamada ve verimli bir şekilde sürdürmede büyük etkisi var. Çoğu zaman okula kahvaltı etmeden gitmek zorunda kalan öğrencilerimizin güne sağlıklı ve zinde başlaması bizim için önemli. Bir nebze de olsa onların bütçelerine ufak bir katkı sunmak ve öğrenmelerine olumlu yönde etkilemek için bu projemizi hayata geçirdik. Soğuk kış günlerinde sıcak çorba ikramlarımız devam edecek" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Devlet Hastanesi, Deniz Köken, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:24 Kaynak: İHA
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