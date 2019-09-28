Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan Belediyesi'nin ilk anaokulu temeli atıldı
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Eyüpsultan Belediyesi'nin ilk anaokulu temeli atıldı

20 dakika önce

Eyüpsultan Belediyesi'nin ilk anaokulunun temeli Karadolap Mahallesi'nde törenle atıldı.

Eyüpsultan Belediyesi'nin ilk anaokulu temeli atıldı, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi'nin ilk anaokulunun temeli Karadolap Mahallesi'nde törenle atıldı.

Eyüpsultan Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye ilçenin en büyük eksiklerinden olan anaokulu sorununu çözmek için harekete geçti. Bu kapsamda, ilk anaokulunun temeli Karadolap Mahallesi'nde törenle atıldı.


Anaokulunun temel atma törenine, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile başkan yardımcıları, Karadolap Mahalle Muhtarı Filiz Karayutu ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Başkan Köken, şunları söyledi:

"Bu ilk temel atma törenimiz. 6 ayda projeleri ürettik. Projeler bittikçe, mülkiyet sorununu çözdükçe temel atmalara başladık. Bu 6 derslikli, spor salonu, bahçesi, yemekhanesi olan, depreme dayanıklı anaokulumuz, 3 ay içerisinde hizmete girecek inşallah. Çok mükemmel olacak.

Büyük mahallelerimize anaokulu yapmaya devam edeceğiz. Nüfusu 40 binin üzerinde olan mahallelerimizi öne aldık. Sonrasında diğer mahallelerimize de anaokulu yapacağız. Büyük çaplı 21 mahallemiz var. İlk etapta 1,5 sene içerisinde 10 tane anaokulu inşa edeceğiz. Bununla ilgili çalışmamız şimdiden başladı."

Köken'in konuşmasının ardından, dua edilerek temel atma işlemi gerçekleştirildi.


Anaokulu projesi

Eyüpsultan Belediyesi, Karadolap Mahallesi Doruk Sokak'ta 2 katlı olarak yapılacak anaokulu, bölgede bu konudaki büyük bir ihtiyacı karşılayacak.

Toplam 400 metrekarelik bir alanda inşa edilecek anaokulunda, 6 derslik, 1 atölye sınıfı, oyun terası, iç avlu, yemekhane, çok amaçlı salon ve dış bahçe yer alacak.

Eyüpsultan Belediyesi, Deniz Köken, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:30 Kaynak: AA
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