Eyüpsultan Belediyesi'nin Kültür Sanat Kurslarına yoğun ilgi

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü 2019-2020 sezonu kültür-sanat eğitimleri için başvuru dönemini tamamladı. Eyüpsultanlılar kültür sanat etkinliklerine yoğun ilgi gösterdi.



Eyüpsultan Belediyesi'nin kültür sanat kurslarına bu yıl 2 bin 500 yeni kayıt yapıldı. "Sanatta Hayat Var" sloganıyla başlayan yeni dönemde, tiyatrodan piyanoya, minyatürden seramiğe 6 merkezde, 36 farklı branşta eğitim verilecek. Eyüpsultan Belediyesi'nin her yaş grubuna hitap eden ve yoğun ilgi gören farklı kültür-sanat etkinlikleri 5 Ekim Cumartesi günü eğitimlere başlayacak.



Eğitimler ücretsiz olacak



Sanatseverler 2019-2020 kültür sanat eğitimlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecekler. Eğitimleri başarı ile tamamlayan kursiyerlere sezon sonunda MEB onaylı Halk Eğitim Sertifikası verilecek. Ön başvuruda sunulan branşlar ve eğitimlerin yapılacağı merkezler şu şekilde açıklandı:



Caferpaşa Medresesi Kültür Sanat Merkezi (CKSM): "Çini Atölyesi, Seramik Atölyesi, Çömlek Yapımı Atölyesi, Ciltleme Atölyesi, Ahşap Oyma Atölyesi, Eyüp Oyuncakları Atölyesi, Gölge Oyunu Atölyesi, Ney Atölyesi, Osmanlıca"



Sertarikzade Kültür Sanat Merkezi (SKSM): "Minyatür, Hüsn-i Hat, Tezhip, Kaligrafi, Ebru, Resim, Eyüpsultan Karikatür Okulu, Ney, Tambur, İstanbul Kemençesi, Ud, Kanun, Bendir, Sinema Atölyesi, Afife Hatun Kültür Evi (AHKE), Diksiyon ve Drama Atölyesi, Mizaçları Tanıma Atölyesi, Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi, Örgü Tasarımı, Eyüpsultan Yazı Akademisi"



Göktürk Kültür Sanat Merkezi (GKSM): " Gitar, Keman, Piyano, Resim, Drama, Eyüpsultan Tiyatro Okulu, Bağlam, Türk Halk Müziği Korosu"



Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi (EKSM): "Eyüpsultan Tiyatro Okulu,, Eyüpsultan Halk OyunlarıX"



Eyüp Musiki Vakfı (EMV): "Gitar, Keman, Piyano, Şan Eğitimi, Kanun, Ud, Ney, Tambur, İstanbul (Klasik) Kemençesi, Bendir, Kudüm, Bağlama, Çocuk Korosu, İlahi Korosu, Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Halk Müziği Korosu" - İSTANBUL