Eyüpsultan Belediyesi'nin Uzakdoğu sporları kurslarına yoğun ilgi - Son Dakika
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Eyüpsultan Belediyesi'nin Uzakdoğu sporları kurslarına yoğun ilgi

6 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi'nin Kış Spor Okulları faaliyetleri kapsamında açılan Uzakdoğu sporları kursları büyük ilgi görüyor.

Eyüpsultan Belediyesi'nin Uzakdoğu sporları kurslarına yoğun ilgi, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi'nin Kış Spor Okulları faaliyetleri kapsamında açılan Uzakdoğu sporları kursları büyük ilgi görüyor.


Eyüpsultan Belediyesi, ilçede yaşayan çocukları, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, onları spora yönlendirerek enerjilerini doğru şekilde kullanmalarına imkan vermek ve daha sağlıklı nesiller yetiştirmek için farklı etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda Kış Spor Okulu, çocuklara ve gençlere verdiği eğitimlerle bir yandan fiziksel gelişimlerine katkı sağlıyor bir yandan da sosyal açıdan gelişmelerine, öz güven kazanmalarına imkan sağlıyor. Eyüpsultan Belediyesi'nin Kış Spor Okulları faaliyetleri kapsamında açılan Uzakdoğu sporları kurslarına yoğun ilgi var. Yaklaşık 250 kadar Eyüpsultanlı genç ve çocuk Uzakdoğu sporları kurslarına katılıyor.


Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Eyüpsultan'da yaz kış her zaman spor olacaktır. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutacak, ruh ve bedenlerini güçlendirecek, sporun her alanında gelişmelerini istiyoruz. Gençler için futbol, basketbol, tenis, voleybol, yüzme, atletizm gibi sporun her branşıyla ilgilenebilecekleri tesisleri hayata geçireceğiz. Çocuklarımızın en az bir spor dalında lisans almasını istiyoruz. Bunun için her zaman gençlerin ve sporcuların yanında olacağız"


Eyüpsultan Belediyesi Kış Spor Okulları'nda, jimnastik, okçuluk, atletizm, futbol, basketbol, tenis, voleybol, satranç, karate ve hapkido branşlarında spor eğitimleri veriliyor. Eyüpsultan Belediyesi Kış Spor Okulları'na bu sene bin 100 öğrenci katılıyor.


Eyüpsultan'daki vatandaşların ücretsiz bir şekilde spor yapabildikleri ve eğlenerek öğrendikleri kurslar, Akşemsettin Spor Kulübü, Alibeyköy Spor Kompleksi, Rami Spor Kulübü, Güzeltepe Gençlik Merkezi Spor Salonu ve Göktürk Kültür Merkezi Spor Salonları'nda veriliyor. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Uzakdoğu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:28 Kaynak: İHA
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