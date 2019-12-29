Eyüpsultan Belediyesi özel araçlarıyla kışa hazır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eyüpsultan Belediyesi özel araçlarıyla kışa hazır - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi özel araçlarıyla kışa hazır

6 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi, kış aylarının gelmesiyle zorlu hava şartları için hazırlıklarını tamamladı.

Eyüpsultan Belediyesi özel araçlarıyla kışa hazır, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi, kış aylarının gelmesiyle zorlu hava şartları için hazırlıklarını tamamladı.


Vatandaşların zorlu hava koşullarından en az şekilde etkilenmesi için teknik ekipman, personel ve lojistik destek ihtiyaçlarını belirleyerek, gerekli önlemleri alan Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hizmetlerini aralıksız sürdürecek. Eyüpsultan Belediyesi bu kapsamda kar temizlemede önemli aşama kaydedecek aparatlı araçlar yaptırdı. Belediye tarafından özel olarak yaptırılan aparatlı araçlar, kar küremenin dışında tuzlama işlemini de gerçekleştirecek. Ayrıca buzlanmaya karşı solüsyonla müdahale de yapılacak.


Eyüpsultan Belediyesi kar ve zorlu hava koşullarıyla, 5 adet tuzlama aparatlı kamyon, 1 adet tuzlama aparatlı kamyonet, 13 adet tuzlama aracı, 7 adet JCB (Becho Loader), 1 adet Greyder, 7 adet solüsyon aracı, 1 adet Ekskavatör ve 3 adet Loader aracı olmak üzere toplam 38 araç ve iş makinesi ve 150 personeliyle mücadele edecek.3 bin 300 mm boyunda ve 20-60 kilometre/saat çalışma hızına sahip olan tuzlama aparatlı kamyonun diğer bir özelliği ise 7 metreküp hacminde gerekli mukavemeti sağlayacak şekilde özel olarak dizayn edilmiş olması. Ayrıca Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Şantiyesinde görevli ekipler Meteorolojiyle her gün iletişimde olarak hava şartları ile ilgili günlük tahmin raporlarını da alıyor.


"38 araç ve iş makinesiyle kışa hazırız"


Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Şantiye Şefi Ali Behçet Yazıcı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: " Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in talimatıyla, ilçemizde vatandaşlarımızın kış şartlarından kaynaklanan herhangi bir rahatsızlık yaşamaması için ekiplerimizle birlikte 7-24 sahada olacağız. Belediyemizin 38 tane aracını ve iş makinesini lastiklerini, zincirlerini, aparatlarını, tuzumuzu hazır hale getirdik. Şantiyemizde hazır durumdalar. İlçemizin fiziki şartlarından dolayı bin 500 adet merdivenimiz var. Merdivenlerimizin başına konulmak üzere tuz torbalarını doldurup merdivenlerimize bırakacağız. Meteoroloji'den aldığımız uyarılara göre, hava sıcaklığının 4 derecenin altına düşmesi durumunda, donlanma, buzlanma, kar yağışı durumunda 150 personelimizle 24 saat olacak şekilde hizmet verecektir. " - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 03:47 Kaynak: İHA
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