Eyüpsultan Belediyesi Personeli Covid-19 Aşılarını Oldu - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun" açıklamasından sonra Eyüpsultan Belediyesi personeli, Covid-19 1. doz aşılarını oldu.

Personele aşıları Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürlüğü sağlık personeli tarafından Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası Necip Fazıl Salonu'nda altışar kişilik gruplar halinde içeri alınarak yapıldı.