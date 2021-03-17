Eyüpsultan Belediyesi Robot Okulu öğrencisi Mustafa Şen, Türkiye 1.'si oldu - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi Robot Okulu öğrencisi Mustafa Şen, Türkiye 1.'si oldu

17.03.2021 11:43
Eyüpsultan Belediyesi Robot Okulu öğrencisi Mustafa Şen, Türkiye 1.'si oldu, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi Robot Okulu öğrencisi Mustafa Şen, Microsoft MakeCode Arcade ile Arfbot Oyun Kodlama Yarışması'nda 8-10 yaş kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Eyüpsultan Belediyesi Robot Okulu öğrencisi Mustafa Şen, Microsoft MakeCode Arcade ile Arfbot Oyun Kodlama Yarışması'nda 8-10 yaş kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Eyüpsultan Belediyesi'nin sportif, kültürel ve bilimsel özel çalışmalarında yer alan öğrenciler ilçenin gururu olmaya devam ediyor. Eyüpsultan Belediyesi Robot Okulu öğrencisi Mustafa Şen, Microsoft MakeCode Arcade ile Arfbot Oyun Kodlama Yarışması'nda 8-10 yaş kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, kendisini ziyaret eden Mustafa Şen'i, başarısından dolayı tebrik etti.

"Genç beyinler için yatırımlarımız devam ediyor"

Endüstri 4.0 yazılım çağında olduklarını, bu çağa Mustafa gibi genç yeteneklerle girilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Deniz Köken, "Biz üç endüstri çağını kaçırdık. Bu dönem beyin ve doğru eğitim ağırlıklı bir dünyada yaşıyoruz. İnşallah bu süreçte Mustafa gibi genç beyinlerin sayısı çoğalır ve Türkiye bu işten ileride bir şeyler çıkartır. Çocuklarla teknolojiyi buluşturmamız, onlar için gerekli ortamları hazırlamamız lazım. Bu konuda yatırımlarımız devam edecek inşallah" dedi.

"Matematik Evi'ni Nisan'da açıyoruz"

"Aynı zamanda matematiği seven bir yapı oluşturmak için Kemerbugaz'da Matematik Evi'ni açıyoruz" diyen Başkan Köken, "Kısmetse 23 Nisan'da açmayı planlıyoruz. Bu yaştaki çocukların oyunla matematiğin içine girmesi, rakamlarla dans etmesi lazım. Maalesef çocuklara yıllarca kaç test çözdün diye sorduk, ne ürettin ne öğrendin kavramlarını tekrar başa sarmamız lazım" açıklamasını yaptı.

Başkan Deniz Köken, sohbet sonrası Mustafa Şen ve ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirip, yarışmada kazandığı yeni nesil notebook'u takdim etti.

"Bilim adamı olmak istiyorum"

Güvenli internet temalı oyunu ile bin kişi arasından, finalde 92.75 puan alarak 1. olma başarısını gösteren Mustafa Şen, 3. Sınıftan itibaren yazılımla ilgilenmeye başladığı öğrenildi. Kodlama ve akıl oyunları eğitim aldığını söyleyen genç yetenek, ileride yazılım üzerine bir şeyler yapıp bilim adamı olmak istediğini söyledi. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi Robot Okulu öğrencisi Mustafa Şen, Türkiye 1.'si oldu
Eyüpsultan Belediyesi Robot Okulu öğrencisi Mustafa Şen, Türkiye 1.'si oldu
Eyüpsultan Belediyesi Robot Okulu öğrencisi Mustafa Şen, Türkiye 1.'si oldu

Eyüpsultan Belediyesi, Mustafa Şen, Türkiye, Robot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eyüpsultan Belediyesi Robot Okulu öğrencisi Mustafa Şen, Türkiye 1.'si oldu - Son Dakika


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