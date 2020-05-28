Eyüpsultan Belediyesi, salgın sürecinde toplam 70 bin maske üretti - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi, Covid-19 pandemisinden bu yana salgının atlatılması için gerekli tüm tedbirleri alarak ihtiyaç duyulan malzeme desteğini de kendisi üretti. Salgından korunmak için en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden biri olan maske üretimi Eyüpsultan Eyüpsultan Mesleki Eğitim Kursları'nda üretilmeye başlandı.



Önceleri günlük 300 maske üretimiyle çalışmaya başlayan Eyüpsultan ESMEK, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in talimatıyla günlük kapasiteyi 3 bine çıkardı. Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ESMEK'te dikilen maskeler salgından bu yana toplam 70 bine ulaştı. Eyüpsultan Belediyesi maske üreterek hem kendi personelinin maske ihtiyacını karşıladı hem de özellikle pazar yerlerinde ve ortak kullanılan alanlarda ücretsiz maske dağıttı. Kursta ayrıca işitme engellilerin kullanması için özel bir maske de tasarlandı. Maskenin dudak kısmı şeffaf bırakılarak işitme engellilerin dudak okuma yoluyla iletişim kurması kolaylaştırıldı. Bu maskeler de işitme engelli vatandaşların evlerine teslim edildi. - İSTANBUL