Eyüpsultan Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor - Son Dakika

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Eyüpsultan Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor
6 saat önce
Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağı ilan edilen 2 günlük süreçte sokak hayvanlarının sağlığı ve beslenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağı ilan edilen 2 günlük süreçte sokak hayvanlarının sağlığı ve beslenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler bir yandan hasta ve yaralı hayvanların bakım ve tedavilerini gerçekleştirirken, bir yandan da beslenmelerini sağlıyor.
Ekipler, kedi ve köpeklerin yanı sıra Haliç'teki adalar civarında bulunan ördek, kaz ve su kuşlarını beslemeyi de ihmal etmiyor.
Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Kliniği, yarın da hizmet vermeye devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 06:25 Kaynak: AA
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