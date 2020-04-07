Eyüpsultan Belediyesi tüm ekipleriyle sahada - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi tüm ekipleriyle sahada
6 saat önce
Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibi, hafta içi hafta sonu demeden çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibi, hafta içi hafta sonu demeden çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Eyüpsultan Belediyesi Beyaz Masa birimine vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda her gün sahaya çıkan dezenfeksiyon ekibi bugün Merkez Mahallesi Bestekar Tahirağa Sokak'ta dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi. Dezenfeksiyon ekibi ayrıca Nişanca Mahallesi Nişanca Mustafa Paşa Caddesi'nde dezenfeksiyon işlemi yaptılar. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:30 Kaynak: İHA
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