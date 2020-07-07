Eyüpsultan Belediyesi yaz okuluna yoğun ilgi - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi yaz okuluna yoğun ilgi

Eyüpsultan Belediyesi tarafından her yıl düzenli olarak organize edilen yaz okulu, normalleşme süreci ile birlikte bu yıl da vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından her yıl düzenli olarak organize edilen yaz okulu, normalleşme süreci ile birlikte bu yıl da vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Sosyal mesafe ve maske kullanımının önem verildiği yaz okulunda, onlarca spor branşına ait eğitimler verilmeye başlandı.

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Eyüpsultan Belediyesi'nin her yıl gençler ve çocuklar için geleneksel olarak düzenlediği yaz spor okulları kapılarını açtı. Sadece spor odaklı olmayıp çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel açıdan da donanımlı hale gelmelerini sağlayan yaz spor okulları dersleri Alibeyköy Spor Kompleksinde yapılmaya başladı. Yaz okulunda eğitim alan öğrencilere ziyarette bulunan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, öğrencilerle birlikte sportif faaliyetlere katılarak onlardan gelen talepleri değerlendirdi.


Maske, temizlik ve mesafe kurallarına önem veriliyor


Pandemi nedeniyle bu sene kontenjanın kısıtlı tutulduğu yaz spor okullarında eğitimler sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uygun bir şekilde veriliyor. Eğitmenlerin maske taktığı, tesisin birçok noktasına el dezenfektanlarının konulduğu yaz spor okullarının açık ve kapalı mekanlarında ise rutin bir şekilde dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor.


Eğitimler 13 farklı spor branşında ücretsiz olarak veriliyor


Alibeyköy Spor Kompleksinde düzenlenen Yaz Spor Okulları'nda 9 - 15 yaş arasındaki çocuklara badminton, futbol, basketbol, voleybol, tenis, karate, bisiklet, mini golf, okçuluk, satranç, atletizm, oryantiring, kaykay eğitimleri ücretsiz olarak veriliyor.


Önümüzdeki süreçte yaz okulundaki spor branşlarının daha da arttırılacağını ifade eden Başkan Deniz Köken, "Bugün yaz spor okulunu ziyaret ettim. Bu sene sıkı tuttuğumuz için daha az branşta 1000 civarında bir katılım oldu, geçen sene 8 bin 500 civarında bir katılım olmuştu. Bu yıl pandemiden dolayı hem mesafeyi koruyalım hem de temassız sporlar olan okçuluk, tenis, kaykay gibi sporları öne çıkarmak istedik, bunlarla beraber devam ediyor. Gençlerin katılımı güzel, aileleri de başlarında bekliyor. Bunun sayısını inşallah gelecek sene pandemi de bitince daha da farklı ortamlarda hem salonlarımızda hem de yüzme havuzlarımızda gençlerimiz ile buluşturacağız inşallah" dedi. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eyüpsultan Belediyesi yaz okuluna yoğun ilgi - Son Dakika
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