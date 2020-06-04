Eyüpsultan Belediyesi yetim ve öksüzleri sevindirdi - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi ihtiyaç sahiplerine elini uzatmaya devam ediyor.



Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmet Müdürlüğü, Yardımhane Derneği işbirliği ile Eyüpsultan'da yaşayan 0-15 yaş arası 197 öksüz ve yetim çocuğa giyim yardımında bulundu. Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde (EKSM) gerçekleştirilen programda, erkek çocuklar için, tişört, gömlek, pantolon, eşofman takımı, ayakkabı, çorap, iç çamaşırı; kız çocuklar için ise; elbise, eşofman takımı, ayakkabı, tişört, çorap, iç çamaşırı dağıtıldı.



Yaklaşık bin 600 parça giyim malzemesinin dağıtıldığı programa, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de katıldı. Başkan Deniz Köken, ailelerle sohbet edip hazırlanan kıyafetleri çocuklara verdi. - İSTANBUL