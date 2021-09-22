Eyüpsultan Belediyesi Yüzme Havuzu'nun açılışı yapıldı - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Topçular Mahallesi'nde yapılan yüzme havuzunun açılışı yapıldı.

Eyüpsultan Belediyesi Yüzme Havuzu'nun açılış törenine, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, paralimpik milli yüzücü Beytullah Eroğlu, hız apnea Türkiye rekortmeni Damla Pınar Özdemir ve 2018 Türkiye şampiyonu paletli yüzücü Duygu Özdemir katıldı.

Törende konuşan Hasan Turan, yüzme havuzunun Eyüpsultan'a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Eyüpsultan'da AK Partili belediyeciliğimizin en güzel örneklerini hep birlikte yaşıyoruz. Seçim öncesinde vatandaşlarımızın huzuruna çıktığımızda, verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Biz söz verdiğimizde sözümüzü tutarız." diye konuştu.

Deniz Köken de göreve geldikleri günden beri ilçede yaptıkları çalışmalar ve hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi verdi.