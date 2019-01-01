Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan Belediyesinde Yusuf Kaplan ile Düşünce Atölyesi Başladı

Eyüpsultan Belediyesinde Yusuf Kaplan ile Düşünce Atölyesi Başladı

1 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Yusuf Kaplan ile Düşünce Atölyesi düzenlendi.

Eyüpsultan Belediyesinde Yusuf Kaplan ile Düşünce Atölyesi Başladı, System.String[]
Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Yusuf Kaplan ile Düşünce Atölyesi düzenlendi.

Yazar Yusuf Kaplan'ın rehberliğinde gerçekleşen atölyede düşünce ve iletişim dünyamızın asli konularına dair önemli okumalar ve beyin fırtınası yapıldı. Kaplan, "Önümüzdeki yüzyılların tohumlarını ekmek zorundayız. Eğer önümüzdeki 10 yıl içerisinde gelecek yüzyılın tohumlarını ekemezsek bu iş bitmiştir" diyerek gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. "Tarihin en büyük düşünürlerini bir anda okursanız bir şey anlayamazsınız" diyen Yusuf Kaplan şöyle devam etti:

"O yüzden genelden özele doğru, en basit olandan en zor olana doğru gitmek lazım. Burada size kazandırmak istediğim şey şu; okuduğunuz metni nereden kalkarak okuyorsunuz, hangi gözle, hangi perspektifle okuyorsunuz. Yani şu; biz bir şeye bakarken, bir olaya bakarken, bir sorunu anlamaya çalışırken hangi perspektiflerle bakıyoruz. Perspektif bize mi ait, bizim bakış açılarımız mı devrede, yoksa hakim bakış açıları üzerinden mi bakıyoruz. Bu meselenin püf noktası burada."

Haftada bir gerçekleşen atölyeye katılanlar kendi medeniyet perspektifimizi tanımanın yanı sıra, Müslümanca düşünmenin önemini kavrayarak ve fikirlerini doğru kaynaklara yaslanarak ifade etme konusunda bilgiler edindi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Eyüpsultan Belediyesi, Yusuf Kaplan, Güncel
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