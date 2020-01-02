Eyüpsultan Belediyesinden istihdama katkı - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesine iş başvurusunda bulunan 160 kişi, Özel Rami Hastanesi ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında istihdam edilmek üzere eğitime başladı.

Eyüpsultan Belediye binası Mehmet Akif Ersoy Salonunda gerçekleştirilen programın açılış törenine katılan vatandaşlar, 3 hafta boyunca cumartesi-pazar günleri sağlık alanında eğitime tabi tutulacak. Alanında uzman isimler tarafından verilecek eğitimlerin ardından, katılımcılara sertifika verilecek. Sağlık personelinden güvenlik çalışanına kadar birçok farklı birimlerde istihdam edilecek 160 kişi, sertifikasını aldıktan sonra işe başlayacak.

Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Uysal, katılımcılardan, nitelikli personel olmak için ellerinden geleni yapmalarını isteyerek, "Bu tür imkanları fırsat buldukça değerlendirmekte fayda var. Özel sektörden arkadaşlarımız ellerini taşın altına koyarak bir yatırım yapıyor, almak istediği şeyleri nitelikli personelle alacak. Elinizden gelenin en iyisini yapacak seviyeye geldikten sonra işvereniniz sizinle çalışmak isteyecektir. Elimizden geldiğince biz yardımcı olmaya çalışacağız." dedi.

Özel Rami Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Lütfi Şimşek de hastanenin tamamlandığını, açılış süreçlerinin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Eyüpsultan Belediye Başkanımız yatırımın tüm zorluklarıyla boğuştuğumuz bu süreçte bize desteklerini ve memnuniyetini dile getirdi. Bu, eğitimin bir demosu, bugün bir açılış yapacağız. Önümüzdeki hafta sonu toplam 160 kişi yoğun bir eğitime tabi tutulacak. 20 saatlik tam donanımlı bir eğitim modülüne katılacaklar. Vereceğimiz sertifika ileriki hayatınızda da bu size bir avantaj sağlayacaktır. Eğitim kapsamında herhangi bir bedel ödemeyeceksiniz. Süreç sonucunda hastanenin hizmete açılan kısımlarında bölüm bölüm işe alma işlemlerini yapacağız."

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Ulağlı, ilk dersi, etkili iletişim ve sağlık iletişiminin önemi üzerine verdi.