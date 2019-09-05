Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan Belediyesinden kadınlara özel boğaz turu
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Eyüpsultan Belediyesinden kadınlara özel boğaz turu

25 dakika önce

Eyüpsultan Belediyesi, kadınlara özel, boğaz turu düzenledi.

Eyüpsultan Belediyesinden kadınlara özel boğaz turu, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi, kadınlara özel, boğaz turu düzenledi.

Belediyenin ekim ayının son haftasına kadar düzenleyeceği kadınlara yönelik boğaz turunun ilki bugün gerçekleştirildi.

Yaklaşık 500 kadın ve çocuğun katıldığı tur, Eyüpsultan Sahili'nden başladı.

Ücretsiz olarak düzenlenen boğaz turu etkinliğinde yolculara simit ve çay ikram edildi. İstanbul Boğazı'ndan geçerken, gemi içerisinden Türkçe ve İngilizce olarak tarihi mekanlar hakkında bilgi verildi. Turda eğlenen kadınlar, çocuklarıyla birlikte fotoğraf çekildi.

Bugün ilki gerçekleştirilen boğaz turunun 24 Ekim'e kadar devam edileceği duyuruldu. Salı ve perşembe günleri yapılacak boğaz turlarına, her seferde yaklaşık 500 kadın ve çocuk katılabilecek.

"Hanımefendilere motivasyon katkısı yapmak istedik"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, vapura gelerek kadınları ve çocukları selamladı. Tura katılanlara iyi yolculuklar dileyen Köken, şu açıklamalarda bulundu:

"Yaz bitiyor, son bahardan kışa güzel bir geçiş yapalım istedik vatandaşlarımızla. Mutlulukları ve tebessümleri görüyoruz. Biz de bunu devam ettirelim diyoruz. Vatandaşlarımıza Haliç'ten başlayarak Boğaz turu yaptırıyoruz. Hem okullar açıyor hanımefendilerin telaşı olacak. Onlara moral motivasyon katkısı yapmak istedik."

Boğaz turuna katılan Gülden Yılmaz ise etkinlikten memnun kaldığını söyledi. Yılmaz, "Çok güzel ve keyifli bir gezi oluyor. 3 çocuğumla birlikte katıldık. Onlar da çok sevdi. Birlikte eğleniyoruz." ifadelerini kullandı.

Eyüpsultan Belediyesi, İstanbul Boğazı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:08 Kaynak: AA
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