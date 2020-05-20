Eyüpsultan Belediyesinden

Eyüpsultan Belediyesi, sosyal medya hesapları üzerinden Kadir Gecesi'ne özel bir canlı program düzenledi. Eyüpsultan'dan gerçekleştirilen ve saat 22.00'de başlayan canlı yayınla Kadir Gecesi'nin manevi atmosferi evlere taşındı.



Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüp Sultan Camii avlusundan, Eyüpsultan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden Mehmet Aktaş ile Telat Yöndem'in gerçekleştirdiği yayının konuğu oldu.



"Tüm İslam Aleminin Kadir Gecesi mübarek olsun"



Başkan Deniz Köken "Tüm İslam aleminin Kadir Gecesi mübarek olsun" diyerek başladığı konuşmasında şunları söyledi: "Kovid-19 nedeniyle tüm camilerimiz kapalı, Eyüpsultan'da hüzünlü bir akşam. Biz de bu hüznü bildiğimiz için, tüm Ramazan ayı boyunca Eyüpsultan Belediyesi sosyal medya hesaplarından bizi takip edenlere bu akşam Eyüp Sultan Camii avlusunda seslenelim istedik. Vatandaşlarımız özlemlerini gidermiş olsunlar"



"Avlusu uygun olan camilerimizi 29 Mayıs günü için ibadete hazır hale getireceğiz"



Köken, "Sayın Cumhurbaşkanımız 29 Mayıs'ta Cuma namazıyla birlikte camilerimizin açılacağını açıkladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla birlikte bütün camilerimizle ilgili çalışmalarımıza başladık. Avlusu uygun olanların tamamını temizleyip, ilaçlayıp vatandaşlarımızın ibadet edebilmesi için 29 Mayıs gününe hazır hale getireceğiz inşallah. Hep beraber tedbirlere uyarak, maskelerimizi takarak, dezenfekte yaparak ilk Cuma namazımıza başlıyoruz. Ramazan ayının da, bu Kadir gecesinde müjdesini aldık" dedi.



Eyüpsultan Belediyesi ve İstanbul Valiliği canlı yayın yaptı



Köken,"Bu akşam değerli sanatçımız Ahmet Özhan bey var, bu süreci güzel anlatacak tarihçimiz İskender Pala hocamız var, konuşmacılarımız, hafızlarımız var. Namazdan sonra canlı yayın başlayacak. Eyüpsultan'da Kadir Gecesi'ni, tüm Türkiye'ye hem Eyüpsultan Belediyesi hem İstanbul Valiliğimiz olarak duyurmaya çalışacağız, bu özlemi de gidermiş olacağız" dedi.



"Kadir Gecesi muhasebe gecesidir"



Köken, "Kadir Gecesi aslında bir muhasebe gecesidir. Allah Celle Celalühü yılın belli günlerinde muhasebe yapılması için insanlara lütufta bulunuyor. Bu gece de onlardan bir tanesi. Doğru algılarsak, muhasebemizi doğru yaparsak bundan sonraki günleri, ayları ve yılları buna göre yaşama imkanımız daha çok olur. Düşünme ayı, tefekkür ayı. Ruhların ibadetle beslendiği bir aydır. Beden alarak doyar, ruh vererek doyar. Onun için Kadir Gecesi'nin bu minval üzere değerlendirilmesinin faydalı olacağına inanıyorum. Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bir an önce bu hastalıktan kurtularak herkesin birbiriyle kucaklaştığı döneme geleceğiz inşallah. Bu dönemle ilgili kendimize bir bakıp 'neyi ihmal ettik bu günlere geldik' diye insanların bu günü yarını düşünmesinde fayda vardır. Herkesin hem Kadir Gecesi'ni hem de Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.



Yatsı ezanının okunmasının ardından yayın Eyüpsultan Belediyesi canlı yayın stüdyosundan devam etti. Stüdyodaki program ise Eyüpsultan Camii Baş Müezzini Hasan Tok'un Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Enes Yıldırım'ın sunduğu programın konuğu Eyüpsultan Müftüsü Mustafa Mesten; Kadir Gecesi'nin faziletleri ve önemi, Kur'an-ı Kerim'in bize neler öğütlediği, neler dediği, nasıl hitap ettiği, Kur'an-ı Kerim okumanın faziletleri ve önemi ile tövbe konusundan bahsetti. Ayrıca Kur'an-ı Kerim okuyarak bunu hayatımıza tatbik etmemizin ne kadar önemli olduğundan bahsetti.



"Her saniyemiz tövbe için fırsattır"



Müftü Mesten, "Allah bu geceyle bize tekrar yeni bir fırsat verdi. Allahu Teala bu geceyle alakalı müstakil bir sure olan Kadir suresini indirmiş. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i mübarek bir gecede, Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatı Vesselam'a katından bir rahmetle indirdiğini bildirmiş. Bu gece özel, her saniyemiz tövbe için fırsattır, özellikle Ramazan ayının son 10 günü önemli bir fırsattır. Kişi hulusi kalp ile tövbe etmeli" dedi.



Kadir Gecesi'ni değerlendirmek konusu ile ilgili ise Allah Resulu Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin "Kadir Gecesini ibadet ederek ayakta geçirirse geçmişteki günahları, gelecekteki günahları af olur" hadisini hatırlatarak "Ömrü Ramazan olanın ahiri bayram olur" dedi.



Programda sohbet aralarında Erhan Mete tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve ilahiler seslendirildi. Saat 23.15'den itibaren ise, Eyüp Sultan Camii'nde, Dursun Ali Erzincanlı, İskender Pala ve Ahmet Özhan'ın da katıldığı İstanbul Valiliği Özel Programı'na bağlanıldı. - İSTANBUL