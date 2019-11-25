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Eyüpsultan Belediyesinden Öğretmenler Günü sürprizi

6 saat önce

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve belediye çalışanları ilçedeki 83 okula sürpriz ziyaret gerçekleştirerek öğretmenlere pasta ikram edip, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Eyüpsultan Belediyesinden Öğretmenler Günü sürprizi, System.String[]

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve belediye çalışanları ilçedeki 83 okula sürpriz ziyaret gerçekleştirerek öğretmenlere pasta ikram edip, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.


24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve Eyüpsultan Belediyesi çalışanları, ilçedeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 83 okula sürpriz ziyaret gerçekleştirerek öğretmenlere pasta ikram etti. Başkan Deniz Köken ile birlikte, başkan yardımcıları, danışmanlar, meclis üyeleri, müdürler ve diğer personelin katıldığı sürpriz ziyaretlerde, öğretmenlere karanfil ve duvar saati gibi hediyeler takdim edildi. Başkan Deniz Köken, Haydar Akçelik Mesleki ve Teknik Kız Anadolu Lisesi'ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında öğretmenleri tebrik ederek onlarla sohbet etti.


"Öğretmenlerimizin heyecanını paylaşmak istedik"


Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, bir farkındalık oluşturmak ve aynı anda aynı heyecanı paylaşmak istediklerine vurgu yaparak, "Bugün başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz, meclis üyelerimiz, personelimiz 83 okulda aynı anda etkinlik organize ettik. Ben de Haydar Akçelik Lisesi'ne geldim. Hem öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladım hem de okul müdürümüz yeni geldi, onu ziyaret etmiş oldum. Yıllar önce beraber çalışmıştık" dedi. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Deniz Köken, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:03 Kaynak: İHA
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