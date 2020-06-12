Eyüpsultan Belediyesinden sınavlara hazırlanan öğrencilere online psikolojik destek - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girecek öğrencilere sosyal medya hesapları üzerinden online olarak destek vermeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Sınava Girecek Öğrencilerimizin Yanındayız" sloganıyla bugün saat 21.00'de belediyenin Instagram hesabından canlı yayın gerçekleştirilecek.

Öğrencilerin son dönemde yaşadığı sıkıntılar, stres ve sınav kaygısıyla baş etmeleri için Eyüpsultan Belediyesi Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezince (ESADEM) düzenlenecek canlı yayında, psikologlar merak edilen konuları açıklayacak.