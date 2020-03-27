Eyüpsultan Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika

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Eyüpsultan Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği
6 saat önce
Eyüpsultan Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "Siz Evdeyken Can Dostlarımız Bize Emanet" sloganıyla sokakta yaşayan hayvanlar için beslenme ve tedavi çalışması başlattı.
Eyüpsultan Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "Siz Evdeyken Can Dostlarımız Bize Emanet" sloganıyla sokakta yaşayan hayvanlar için beslenme ve tedavi çalışması başlattı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yiyecek bulmakta zorluk çeken sahipsiz hayvanlar için mama makinelerini dolduruluyor, sokaklarda belirli yerlere mama bırakıyor.
Ekipler ayrıca hayvanseverlerle Akşemsettin Mahallesi ve Eyüp Sultan Camisi önündeki hayvanları besledi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 05:54 Kaynak: AA
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