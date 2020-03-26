Eyüpsultan Belediyesinden vatandaşlara sosyal medyadan diyetisyen desteği - Son Dakika
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Eyüpsultan Belediyesinden vatandaşlara sosyal medyadan diyetisyen desteği

6 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi, sosyal medyadan yaptığı canlı yayınlarla vatandaşlara diyetisyen desteği veriyor.

Eyüpsultan Belediyesinden vatandaşlara sosyal medyadan diyetisyen desteği, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi, sosyal medyadan yaptığı canlı yayınlarla vatandaşlara diyetisyen desteği veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemler alan, temizlik, eğitim, sağlık, sosyal ve teknik alanlarda hizmetlerini artıran Eyüpsultan Belediyesi, sosyal medyada diyetisyenle canlı yayınlara da başladı.

Belediye diyetisyenleri, Facebook ve Instagram'dan yaptıkları canlı yayınlarda, vatandaşların sorularını cevaplayarak, virüse karşı alınacak önlemler ve bağışıklık sistemini güçlendirecek sağlıklı beslenme reçeteleriyle ilgili bilgi veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü diyetisyenlerinden Şeyda Demirçelik, her hafta cuma günü 14.00'te Facebook'tan, her gün 21.00'de Instagram'dan canlı yayınlar yaparak, ilçedeki vatandaşların sağlıklı beslenme, bağışıklık sistemini yükseltmek için yapılması gerekenler ve beslenmeyle ilgili merak ettikleri soruları yanıtladıklarını anlattı.

Kronik hastalıkları olan, 65 yaşın üzerindeki vatandaşların beslenme yöntemleri konusunda da bilgi aktardıklarını kaydeden Demirçelik, güçlü bağışıklık sisteminin sağlıklı beslenmeyle yakından ilişkili olduğunu, Kovid-19'a karşı bağışıklık sistemini güçlendirici besinlere ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti.

Bağışıklık sisteminin insan vücudunu hastalıklara karşı koruyan güçlü bir savunma sistemi olduğuna işaret eden Demirçelik, "Özellikle grip, soğuk algınlığı ve tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 gibi hastalıklarla savaşabilmenin yolu ancak güçlü bir savunma sistemine sahip olmakla mümkün olabilir. Güçlü bir bağışıklık sistemi de sağlıklı beslenmeyle yakından ilişkilidir." ifadelerini kullandı.

Bağışıklık sistemini güçlendirecek beslenme önerileri

Diyetisyen Şeyda Demirçelik, bağışıklık sistemini güçlendirecek besinleri şöyle sıraladı:

Sağlıklı bir flora ve güçlü bir bağışıklık sistemi için probiyotikten zengin beslenme ihmal edilmemelidir. Probiyotik kaynaklar arasında ev yapımı turşu, yoğurt, kefir, peynir, elma sirkesi gibi besinler bulunur.

Yulaf, bağışıklık sistemini uyarıcı özelliğinin yanı sıra birçok bilimsel çalışmada kanser, mikrobiyal enfeksiyonlar, diyabet ve yüksek kolesterol tedavisinde de etkili olabileceği ortaya konulan "beta glukan" içerir. Bu nedenle özellikle sık sık soğuk algınlığı ve gribe yakalananlar, kahvaltı veya ara öğünlerde süt/yoğurt içerisine yulaf ve meyve ekleyerek tüketebilirler.

Bağışıklık sistemini güçlendiren, zararlı mikro organizmalarla savaşan ve hücrelerini koruyan selenyuma günlük beslenme içinde yer verilmelidir. Tüm deniz ürünleri, ay çekirdeği, mantar, susam, tam tahıllar, sarımsak, soğan, yumurta ve tavuk eti selenyumun en iyi kaynaklarıdır.

Sebze ve meyveler sahip oldukları antioksidanlar (A, C, E vitaminleri, folik asit gibi vitaminler) sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirirler ve hastalıklara karşı vücut direncini artırırlar. Özellikle maydanoz, kuşburnu, yeşil biber, greyfurt, portakal, kivi, çilek, enginar içlerinde yüksek miktarda C vitamini, zeytinyağı, ceviz, badem, fındık ve türevleri E vitamini ve havuç, ıspanak, domates, brokoli, pırasa, bal kabağı gibi sebzeler ise bir A vitamini türevi olan "beta karoten" içerir. Bu nedenle sofralarınızda bu besinlere mutlaka yer verin.

Yeşil çay içerdiği "kateşin" sayesinde antioksidan etki göstererek bağışıklık sistemini güçlendirir. Kan şekerini dengeler. Ancak yeşil çayın diüretik (idrar söktürücü) etkisi olduğu için tansiyon ve böbrek hastaları, doktor ve diyetisyenlerine danışarak tüketmelidirler.

Zencefil, zerdeçal, karabiber tüketin. Yemeklerinize, bitki çayları ve sularınızın içerisine veya bal içerisine ekleyeceğiniz bu baharatlar, bağışıklık sisteminizin güçlenmesine ve gribal enfeksiyonların etkisinin azalmasına yardımcı olur.

Son yıllarda yapılan çalışmalar, fazla şeker tüketiminin bağırsak florasını bozarak bağışıklık sistemini baskıladığını göstermektedir. Bu nedenle beslenmenizde mümkün olduğu kadar şeker, hamur işleri, pasta, börek gibi şekerli yiyecekleri ve paketli, işlenmiş ürünlerin tüketimini azaltın.

Günde 2-2,5 litre su tüketmeyi ihmal etmeyin. Çay ve kahvenin su yerine geçmediğini unutmayın.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Eyüpsultan Belediyesi, Diyetisyen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 01:20 Kaynak: AA

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